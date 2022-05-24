Как три месяца войны изменили Владимира Зеленского «Хороший актер», который стал самым известным политиком в мире

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Россия вторглась в Украину ровно три месяца назад. С тех пор, по данным ООН (а это минимальные оценки), в Украине погибли почти четыре тысячи мирных жителей и еще более четырех тысяч получили ранения. От обстрелов пострадали десятки украинских городов и поселков. Некоторые из них, как Мариуполь, разрушены почти полностью.

Перед войной на Западе полагали, что Киев будет взят за несколько дней. А в России, вероятно, надеялись, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из столицы. Но прошло три месяца, Украина сражается, Киев выстоял, а Зеленский — один из самых известных политиков мира. «Медуза» собрала его главные выступления с начала войны, чтобы показать, как его изменило российское вторжение.

Сам Зеленский говорил об этих изменениях так: «Я стал старше, я постарел от всей этой мудрости, которой никогда не хотел. Это знания о количестве погибших людей, о пытках, учиненных российскими солдатами. Вот такая мудрость».

Как за три месяца войны изменился Зеленский Meduza

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