«Он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина выстоит» Time включил Владимира Зеленского в список самых влиятельных людей 2022 года. Статью о нем написал Джо Байден. Публикуем ее перевод
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей 2022 года президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Статью для Time о Зеленском написал президент США Джо Байден. «Медуза» публикует ее перевод.
Когда Владимир Путин начал жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: «Президент здесь».
В лице Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час.
Народы свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина выстоит, а ее народ в конечном счете придет к демократическому будущему, которого он так долго желал.