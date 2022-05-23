«Нам предстоит найти ответ, как остановить злобного сумасшедшего с армией и ядерной бомбой» Навальный написал статью о Путине для списка самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
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Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2022 года. По традиции рейтинг разделен на несколько категорий: «Артисты», «Новаторы», «Титаны», «Иконы», «Пионеры» и «Лидеры». Среди «лидеров», в частности, упомянуты главы США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин, а также президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин. Статью о Путине для журнала написал политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. Вот ее оригинал на русском языке.
Возможно, истинная миссия Владимира Путина в том, чтобы преподавать уроки. Всем — от мировых лидеров и мировых же экспертов до обычных людей. В 2022-м он был особенно хорош в этом.
Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с «немного подделать выборы», всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне. Ох, как не стоило об этом забывать, верно?
Мировые лидеры годами лицемерно говорили о «прагматичной позиции» и выгодах в международной торговле. Цена войны: военная и экономическая помощь Украине, беженцы, санкции, — все это будет стоить в сотни раз дороже, чем приносили нефтяные и газовые контракты, на подписании которых было так приятно пить шампанское.
Путин напомнил нам о «законе утки». Помните? Ходит, как утка, выглядит и крякает, как утка, — значит, это утка.
Так и здесь: уничтожил СМИ, организует политические убийства и пребывает в имперских иллюзиях — значит, это безумец, способный устроить кровавую бойню в центре Европы в ХХI веке. И не надо с ним обниматься на международных форумах.
Прямо сейчас Путин ведет урок на тему: как обнулить экономический рост своей страны за 20 лет.
Однако ответ на главный вопрос: как же остановить злобного сумасшедшего с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН, нам всем предстоит найти самим.