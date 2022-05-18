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16 мая в программе «60 минут», которую на телеканале «Россия 1» ведет Ольга Скабеева, приглашенный военный эксперт, полковник в отставке и обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок заявил, что для российской армии ситуация в Украине будет только ухудшаться и «из нее надо выходить».

Этот эпизод вызвал огромный резонанс в западных и украинских СМИ. Вот лишь некоторые заголовки:

Newsweek : Россияне с удивлением узнали по государственному телевидению, что война в Украине идет не очень хорошо

: Россияне с удивлением узнали по государственному телевидению, что война в Украине идет не очень хорошо УНИАН : На росТВ полковник спрогнозировал капитуляцию РФ, Скабеева в бешенстве (видео)

: На росТВ полковник спрогнозировал капитуляцию РФ, Скабеева в бешенстве (видео) The Telegraph : «Весь мир против нас»: российский полковник в отставке высказался против военной машины Кремля

: «Весь мир против нас»: российский полковник в отставке высказался против военной машины Кремля «Обозреватель» : «Сдаться невозможно»: пропагандисты в РФ сменили риторику, у Скабеевой не нашлось новых слов. Видео

: «Сдаться невозможно»: пропагандисты в РФ сменили риторику, у Скабеевой не нашлось новых слов. Видео Reuters: ситуация в Украине будет ухудшаться для изолированной России, заявил аналитик на государственном телевидении

Что сказал Ходаренок

Михаил Ходаренок регулярно участвует в ток-шоу «60 минут», которое в военное время стало одним из главных рупоров кремлевской пропаганды, выходя два раза в день. В своем монологе 16 мая, который Ольга Скабеева лишь изредка перебивала наводящими вопросами, эксперт выразил опасения по поводу мобилизации в Украине и поставок Киеву современных вооружений.

Ситуация с общестратегической позиции состоит в том, что вооруженные силы Украины могут поставить под ружье один миллион человек. И они об этом сами говорят, что никакой сложности в том, чтобы мобилизовать один миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает американский ленд-лиз и европейская помощь, то миллион вооруженных украинских солдат надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться.

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Далее, оценивая геополитическую обстановку, Ходаренок посетовал на то, что Россия пребывает в полной изоляции.

Возвращаясь к НАТО, что тут следует сказать. Самое главное в нашем деле — всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительность истории тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется…

Не размахивай тут какими-то ракетами, например, в сторону Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы как-то в полном геополитическом одиночестве и практически против нас, ну как бы нам ни хотелось этого признавать, весь мир…

Что касается Индии и Китая, о которых вы говорите, то их поддержка нашей страны не является прямо уж такой безусловной. Нельзя признать нормальной ситуацию, когда против нас коалиция из 42 стран, а наши возможности в военно-политическом и военно-техническом плане все-таки ограничены. Из нее в любом случае нам надо выходить.

Ольга Скабеева после выступления Ходаренка заявила: «То, что сейчас происходит, нормальным мало кто считает. Но еще раз говорю, это вынужденная мера. На кону наше существование. Сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, не представляется возможным. Придется идти до конца — и здесь уже кто сдюжит».

Ходаренок и раньше предупреждал, что «украинского блицкрига не будет»

Мировые СМИ гадают, каким образом на российском телевидении с его многомиллионной аудиторией могла прозвучать непопулярная точка зрения. Что это было — спонтанный и неожиданный «пробуждающий звоночек» о происходящем в Украине или заранее спланированный выплеск реальности для подготовки российской общественности к негативным новостям о ходе «спецоперации», задается вопросом «Би-би-си».

«Медуза» обратилась к Ходаренку за комментарием, но он отказался отвечать на вопросы издания.

Михаил Ходаренок еще до начала войны, в январе 2022 года, рассказывал «Медузе», что если в Украине начнется вооруженный конфликт, то «он примет длительные и кровавые формы». Он также отмечал, что Кремль явно не готов к сценарию, при котором Запад будет консолидированно поставлять Украине оружие.

В начале февраля Ходаренок опубликовал статью «Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках» в «Независимом военном обозрении». Он предупреждал, что «украинского блицкрига не будет», и отмечал, что война с Украиной «в корне не отвечает национальным интересам России».

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