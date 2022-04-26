В детском саду в Ульяновской области убиты двое детей и воспитательница. Стрелявший покончил с собой Омбудсмен рассказала, что он состоял на психиатрическом учете

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Детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма Максим Иванов / ТАСС

В Ульяновской области в поселке 26 апреля вооруженный мужчина проник в детский сад, убил двух детей и воспитательницу, после чего покончил с собой. По предварительным данным, он также застрелил мужчину, которому принадлежало ружье. Еще одна сотрудница детского сада ранена.

Погибли, согласно сообщениям местных СМИ, пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. По словам главы районной администрации Татьяны Стельмах, мальчик рос в многодетной семье, девочка была в семье единственным ребенком. Погибшую воспитательницу звали Ольга Митрофанова, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Раненую сотрудницу сада зовут Елена Карпова, она находится в больнице с ранением плеча.

Преступление, по данным СМИ, произошло во время тихого часа. Точной картины случившегося пока нет — разные источники сообщают противоречащие друг другу детали. Неясно, в частности, была ли в детском саду охрана и воспользовались ли сотрудники тревожной кнопкой (по данным омбудсмена и Минпросвещения Ульяновской области, она сработала, в то время как депутат Александр Хинштейн утверждал обратное).

«По предварительной информации, мужчина пришел в детсад с ружьем, не смог проникнуть в главный вход, который был закрыт, как полагается по правилам. Обошел здание и нашел крыльцо, где сотрудница домывала полы, схватил ее за руку и, воспользовавшись ситуацией, проник в здание. При этом он ее ранил. Зашел в здание, где воспитательница закрывала грудью вход в группу, убил ее, после — двоих детей», — рассказала «Интерфаксу» уполномоченная по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Сморода.

Убийца опознан как 26-летний Руслан Ахтямов. Утром 26 марта он, как утверждается, отправился вместе с 68-летним Александром Дрониным пристреливать ружье, принадлежавшее последнему. По словам главы районной администрации, Ахтямов и Дронин были соседями. Тело Дронина, по сообщению издания Baza, было найдено «на свалке недалеко от поселка».

Убийства в детсаду были совершены из охотничьего ружья ИЖ-27, принадлежавшего Дронину. Вероятно, поэтому в первых сообщениях об идентификации преступника телеграм-каналы ошибочно называли его имя.

Никакой информации о возможных мотивах преступления пока нет. Москалькова заявила, что Руслан Ахтямов состоял на психиатрическом учете, однако ульяновский вице-губернатор Александр Коробко заявил, что точной информации о постановке на учет нет, «но в любом случае психические заболевания у него были», передает РИА Новости.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким погибших и прервал рабочую поездку в Узбекистан. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, заявила пресс-служба правительства региона.

Как и после предыдущих вооруженных нападений на учебные заведения, представители властей заговорили о необходимости усиления мер безопасности и ужесточения оборота оружия. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране». Бывший ульяновский губернатор, депутат Госдумы Сергей Морозов высказался о необходимости «принимать юридически обязывающие решения и по безопасности, и по контролю за носителями оружия, и по больным людям, в руки которых оружие не должно попадать».

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