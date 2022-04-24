Financial Times: Путин потерял интерес к мирному договору с Киевом и теперь хочет захватить как можно больше украинской территории На позицию президента повлияло уничтожение крейсера «Москва»

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Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин потерял интерес к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и вместо этого, похоже, хочет захватить как можно больше украинской территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами российского президента.

По данным источников издания, после неудач российской армии на старте войны Путин серьезно рассматривал возможность мирного урегулирования, однако сейчас не видит никаких перспектив для этого.

На позицию российского президента повлияло в том числе уничтожение крейсера «Москва»: оно привело его в ярость, рассказали двое собеседников FT. «После „Москвы“ он не выглядит победителем, потому что это было унизительно», — сказал один из источников.

Собеседники издания также отмечают, что у Путина, вероятно, сложились искаженные взгляды на войну из-за докладов российского командования и репортажей государственного ТВ: в разговорах он якобы настаивал на том, что российские силы не наносили ударов по мирным жителям, в частности, во время осады «Азовстали» в Мариуполе. «Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по телевизору, и он хочет выиграть по-крупному», — заявил один из источников FT.

Как пишет издание, в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 22 апреля Путин заявил, что переговоры зашли в тупик, обвинив Украину в том, что она «поставила стену» на дипломатическом пути, и подчеркнув, что сейчас не время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участники переговоров, пишет FT, сделали из этого вывод, что действия России будут направлены на то, чтобы захватить больше территории, а не на то, чтобы дать дипломатам время прийти к согласию.

В Минобороны РФ несколько дней назад заявили о начале «второй фазы спецоперации» в Украине. И.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев 22 апреля сказал, что целью этого этапа является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым. До этого представители российского командования о таких целях публично не заявляли.

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