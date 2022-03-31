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Российская военная техника в Беларуси 29 января 2022 года. Кадр из видео министерства обороны России Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA

30 марта телеграм-канал «Желтые сливы», связанный с белорусскими силовиками, объявил «марафон признаний сотрудников железнодорожной отрасли страны». В канале, как подсчитало белорусское издание Zerkalo.io, выложили видео с участием 38 человек. Все они заявили, что были подписаны на телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», что раскаиваются в этом и что советуют всем отписаться от этого и прочих «деструктивных» и «экстремистских» ресурсов.

Телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» был создан в августе 2020 года, через неделю после президентских выборов и начала массовых выступлений против Александра Лукашенко. На данный момент у него чуть больше шести тысяч подписчиков. В конце марта 2022 года МВД Беларуси объявило телеграм-канал . Это произошло вскоре после того, как «Сообщество железнодорожников Беларуси» стало активно писать про диверсии на белорусской железной дороге.

Белорусские оппозиционные силы начали призывать к таким диверсиям или отчитываться об их проведении после того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину и стала наносить по украинской территории ракетные удары в том числе из Беларуси. Целью диверсий было заявлено создание помех для продвижения российских войск и вооружений по белорусской территории. «Сообщество железнодорожников Беларуси» собирало информацию о диверсиях. Вот некоторые из них:

27 февраля белорусская оппозиционная группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе компьютерной сети «Белорусской железной дороги» (БелЖД) — предприятия, управляющего всеми железными дорогами страны. После этого читатели Zerkalo.io стали сообщать, что онлайн-сервис продажи билетов не работает, а кассирам приходится выписывать билеты вручную. Спустя примерно две недели БелЖД заявила, что сервис восстановил работу.

28 февраля и 1 марта «Сообщество железнодорожников Беларуси» рассказало о поджоге двух шкафов сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) в Минской и Гомельской областях. Такое оборудование отвечает за светофоры и стрелочные переводы на определенном участке дороги, при его повреждении по участку могут проходить только отдельные поезда, а их скорость не превышает 15-20 километров в час, объясняли в белорусском оппозиционном «Рабочем движении».

14 марта «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило, что на одном из железнодорожных перегонов в Брестской области был выведен из строя светофор, а 16 марта рассказало о поджоге еще одного шкафа СЦБ в Витебской области.

Белорусские СМИ и правозащитники начали называть диверсии на железной дороге , а участников таких диверсий — «рельсовыми партизанами».

19 марта глава компании «Украинская железная дорога» Александр Камышин заявил , что на данный момент железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной нет — и намекнул, что это связано с деятельностью «рельсовых партизан». «Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают», — сказал он и подтвердил предположение ведущей о том, что «сами пути в непригодном состоянии с какого-то времени войны».

В Беларуси тем временем стали ловить «рельсовых партизан». 2 марта МВД заявило о задержании в городе Столбцы Минской области супругов, которые якобы в пьяном виде подожгли бревна на путях, чтобы помешать движению поездов. Позднее белорусские силовые структуры сообщили о задержаниях и в других городах. К 31 марта белорусский правозащитный центр «Весна» насчитал не менее 11 задержанных из-за «рельсовой войны»; как минимум часть из них стала фигурантами уголовных дел о терроризме или экстремизме.

Источник белорусского издания «Наша нива», связанный с оппозицией, рассказал, что борьбой с «рельсовыми партизанами» занимается Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси. Его сотрудники обыскивают жилье железнодорожников, в постановлениях об обысках указаны статьи о терроризме, госизмене и шпионаже, утверждает собеседник «Нашей нивы». По его словам, больше всего КГБ интересуют сотрудники БелЖД, которые обеспечивают процесс перевозок и работают с информацией ограниченного доступа.

По данным «Весны», в белорусских городах, где происходили диверсии на железной дороге, силовики также приходили к людям, подвергавшимся преследованию по политическим статьям, проверяли у них телефоны и, если находили подписки на «экстремистские» телеграм-каналы или пересланные из таких каналов сообщения, то задерживали и судили за распространение «экстремистских» материалов. Такие рейды, в частности, прошли в Столбцах, Дзержинске (Минская область) и Барановичах (Брестская область).

Несмотря на все это, а также на патрулирование путей силовиками, «Сообщество железнодорожников Беларуси» продолжает сообщать о новых диверсиях. Если верить телеграм-каналу, 25 и 28 марта еще на двух железнодорожных станциях подожгли шкафы СЦБ. В белорусской оппозиции говорят, что диверсии действительно мешают российской армии.

«Когда был первый всплеск поломок [в конце февраля и начале марта], удалось замедлить движение поездов. Насколько мне известно, [власти России] временно приостановили продвижение воинских эшелонов с боеприпасами и провизией. Позже их стали прятать под видом обычных грузов типа стеклотары, труб. Сейчас также цепляют свои вагоны в обычные грузовые поезда. Кроме того, сейчас усилилось патрулирование дороги. На Гомельском направлении, по нашей информации, к примеру, дежурит спецназ», — рассказал Zerkalo.io представитель «Рабочего движения» по БелЖД Сергей Войтехович.

«Препятствуют ли диверсии продвижению [российских] войск? Да. Если нельзя обеспечить безопасность воинского эшелона, они не согласятся оставить технику. Потерять ее где-то на подходе — риск», — заявил источник «Нашей нивы».

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