Зеленский открыто обвинил Германию в строительстве новой стены в Европе. И напомнил об исторической ответственности за оккупацию Украины во время Второй мировой войны Речь Зеленского в Бундестаге. Полный текст

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Photothek / Imago / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта по видеосвязи из Киева выступил перед депутатами Бундестага. В своей речи он упрекнул Германию в экономическом сотрудничестве с Россией и затягивании процесса вступления Украины в Евросоюз. По словам Зеленского, Германия способствовала возведению новой стены, которая разделяет Европу. «Медуза» публикует текст выступления президента Украины целиком.

Уважаемая госпожа президент Геринг-Экард,

Уважаемый господин Шольц,

Уважаемые дамы и господа депутаты, гости, журналисты,

Немецкий народ!

Я обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения российских войск в Украину, после восьми лет войны на востоке моего государства, в Донбассе.

Я обращаюсь к вам, когда Россия бомбит наши города, разрушая все, что есть в Украине. Все — жилые дома, больницы, школы, церкви. Ракетами, авиабомбами, реактивной артиллерией.

За три недели погибли тысячи украинцев. Оккупанты убили 108 детей. Посреди Европы, у нас, в 2022 году.

Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После действий в поддержку, часть из которых запоздала. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые другие страны, чтобы финансировать войну.

За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что чувствовали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете.

Но вы — будто снова за стеной. Да, не за Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя оно может помочь.

Когда это произошло?

Зеленський виступив перед німецьким Бундестагом 24 Канал

Уважаемые политики.

Уважаемый германский народ.

Почему это возможно? Когда мы говорили вам, что «Северные потоки» — это оружие и подготовка к великой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. Это был цемент для новой стены.

Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле — это камни. Камни для новой стены.

Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались в Европу, мы обращались во многие страны. Мы обращались к вам. Санкции такие, чтобы агрессор почувствовал, что вы сила, — и мы видели затягивание. Мы ощутили сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжать экономику. Экономика. Экономика.

И сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим в Европу жестокую войну — колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу.

И вы не видите, что находится за этой стеной, а она между нами, между людьми в Европе. И потому не все чувствуете в полной мере то, что сегодня переживаем мы.

Я обращаюсь к вам от имени украинцев, обращаюсь к вам от имени мариупольцев — мирных жителей города, который русские войска заблокировали и ровняют с землей. Просто уничтожают все, что там есть. Все и всех, кто там есть. Сотни тысяч человек под обстрелами круглосуточно. Без еды, круглосуточно без воды, без электричества, круглосуточно без связи. Неделями.

Российские войска не различают, где гражданские, а где военные, и считают мишенью все.

Театр, в котором скрывались сотни людей и который был взорван вчера, роддом, детская больница, жилые районы без каких-либо военных объектов — они разрушают все. Круглые сутки. И не пускают ни одного гуманитарного груза в наш заблокированный город. Пять дней российские войска не прекращают обстрелы специально для того, чтобы не допустить спасения наших людей.

Вы все это можете увидеть. Если вы подниметесь над этой стеной.

Если вспомните, что значил для вас Берлинский воздушный мост, который можно было создать, потому что небо было безопасным. С неба вас не убивали, как сейчас в нашей стране, когда мы не можем сделать даже воздушный мост! Когда небо дает разве что русские ракеты и авиабомбы.

Я обращаюсь к вам от имени украинцев постарше. Переживших Вторую мировую войну, кто спасся во время оккупации 80 лет назад. Кто пережил Бабий Яр.

Бабий Яр, куда в прошлом году приезжал президент Штайнмайер. К 80-летию трагедии. И куда сейчас ударили русские ракеты. Именно в это место. Убив семью, шедшую в Бабий Яр, к монументу. Убив снова — через 80 лет.

Я обращаюсь к вам от имени всех, кто слышал, как каждый год политики говорят: . И кто увидел, что эти слова ничего не стоят. Ибо снова в Европе пытаются уничтожить целый народ. Уничтожить все, благодаря чему мы живем. И ради чего мы живем.

Я обращаюсь к вам от имени наших военных. Тех, кто защищает наше государство, а значит и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, повсюду — и у вас.

Свободу и равенство. Возможность жить свободно. Не подчиняться другому государству, считающему чужую землю своим «жизненным пространством». Почему они защищают все это без вашего лидерства? Без вашей силы? Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы?

Потому что есть стена. Стена, которую кто-то не замечает. Но о которую бьемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ.

Christian Spicker / Imago / Scanpix / LETA

Дамы и господа!

Немецкий народ!

Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Я благодарен вам. Обычным немцам, искренне помогающим украинцам на вашей земле. Журналистам, делающим свое дело честно, показывая все зло, которое Россия принесла к нам. Благодарен тому немецкому бизнесу, который поставил мораль и человечность выше бухгалтерии, выше экономики. Экономика. Экономика. И благодарен политикам, которые все же пытаются… Пытаются сломать эту стену. Которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь. Поддерживающие усиление санкций против России. Такие, что могут гарантировать мир. Мир Украине. Мир Европе.

Не колеблющиеся, отключать ли Россию от SWIFT. Знающие, что нужно эмбарго на торговлю с Россией. На импорт оттуда всего, что спонсирует эту войну. Знающие, что Украина будет в Евросоюзе. Потому что [она] уже больше Европа, чем многие другие.

Я благодарен всем, кто выше любых стен. И кто знает, что на более сильном лежит больше ответственности, когда речь идет о спасении людей.

Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Трудно защищать Украину, Европу без того, что вы можете сделать. Сделать, чтобы не оглядываться снова после этой войны. После разрушения Харькова… Второй раз, через 80 лет. После бомбардировок Чернигова, Сум и Донбасса. Во второй раз, через 80 лет. После того, как были замучены и убиты тысячи человек. Во второй раз, через 80 лет.

Есть историческая ответственность, которая до сих пор не искуплена перед украинским народом, за то, что было 80 лет назад. И сейчас не должна появиться новая, которая снова потребует искупления.

Я обращаюсь к вам и напоминаю о том, что нужно. О том, без чего Европа не выживет, не сохранит свои ценности.

Бывший актер, президент США Рональд Рейган однажды в Берлине: «Снесите эту стену!»

И я хочу сказать вам теперь.

Канцлер Шольц! Снесите эту стену!

Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И этим ваши потомки будут гордиться.

Поддержите нас.

Поддержите мир.

Поддержите каждого украинца.

Остановите войну!

Помогите нам остановить ее.

Слава Украине!

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