Россия атакует Украину почти по всей границе. Убиты десятки людей. В России задерживают участников антивоенных акций Главное о первом дне войны России с Украиной

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Украинские военнослужащие на позициях к северо-западу от Киева, 24 февраля 2022 года Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA

Война в Украине идет «практически , где есть граница» с Россией и Беларусью, заявил представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк. По сообщению украинской стороны, Россия захватила аэродром Антонов в Гостомеле рядом с Киевом, а также Каховскую ГЭС и ряд населенных пунктов в Херсонской области (к северу от Крыма); есть информация о российских танках в центре Сум, в районе Харькова и в других городах. В 13 областях Украины объявлен комендантский час. В Киеве и Харькове люди используют метро как убежище.

Вечером 24 февраля власти Украины сообщили о захвате российскими военными Чернобыльской АЭС.

Минобороны РФ заявило о выполнении «всех поставленных на день задач». В частности, говорится в сообщении министерства, были выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины и обеспечен выхода российских сил к Херсону, что «позволило восстановить подачу воды» в Крым по Северо-Крымскому каналу. В ходе военных действий, по утверждению России, были сбиты четыре украинских самолета, четыре беспилотника и вертолет. Российские военные отрицают нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, о которых сообщают украинские власти.

Украина заявила об уничтожении нескольких десятков единиц российской техники, в том числе 25 танков и нескольких самолетов и вертолетов, а также о взятии по крайней мере нескольких россиян в плен.

Погибли десятки людей. По данным Минздрава Украины, опубликованным вечером 24 февраля, погибли 57 человек и 169 ранены. Ранее власти Одесской области заявили о гибели 22 человек в результате обстрела воинской части. По сообщению властей Донецкой области, четыре человека погибли при обстреле больницы.

Украинские власти публиковали данные о гибели людей с российской стороны; Минобороны России о потерях не сообщало.

Минобороны РФ утверждает, что «в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов», в то время как украинские военнослужащие якобы «стараются уклоняться» от столкновений и сдаются. ФСБ заявило, что к часу дня по Москве «украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе».

Что происходит прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Лидеры стран G7 «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности», заявил вечером 24 февраля президент США Джо Байден. США объявили санкции против крупнейших российских банков Сбербанка и ВТБ, а также «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. По словам Байдена, США и их союзники ограничат для российского бизнеса возможность проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах и ограничат экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Великобритания вечером объявила о введении санкций против ВТБ, Ростеха, «Аэрофлота» и других компаний; активы около 100 человек в Великобритании будут заморожены.

С осуждением вторжения и обещанием ответа выступили лидеры большинства стран Европы и других стран, в том числе Турции. НАТО решило развернуть дополнительные силы в восточной части альянса и пообещало, что Россия «заплатит очень высокую экономическую и политическую цену» за происходящее. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать «антипутинскую коалицию» и призвал отключить Россию от системы SWIFT.

На российском фондовом рынке произошел обвал. Индекс Мосбиржи по итогам дня упал более чем на 33%, индекс РТС — почти на 40%, акции крупнейших компании обрушились на 30-40%. «Интерфакс» называет это «рекордным обвалом» в истории российского фондового рынка. Курс рубля также упал — доллар подорожал на 5,73 рубля, евро — на 4,95.

Кремль заявил о намерении «в идеале освободить Украину, зачистить ее от нацистов» в ходе объявленной Владимиром Путиным «денацификации». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отказался уточнить, подразумевает ли под «нацистами» руководство Украины. В офисе президента Украины 24 февраля заявили, что считают целью российских спецподразделений убийство ключевых руководителей страны, в том числе главы государства.

В десятках российских городов и по всему миру прошли акции против войны. В России полиция задержала более тысячи человек (по данным на 21:00 мск). Вот как это было. Участники акций в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми и других городах вышли на улицы с плакатами «Нет войне». В Москве, по сообщению корреспондента «Медузы», в акции участвовали около 700 человек.

Как это было

Остановите войну! По всей России люди вышли на акции против вторжения России в Украину. Сотни задержанных

Как это было

Остановите войну! По всей России люди вышли на акции против вторжения России в Украину. Сотни задержанных

Против войны выступили российские музыканты, режиссеры и актеры. В их числе Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Оксимирон, Noize MC, Чулпан Хаматова, Максим Галкин. «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», — написал Иван Ургант. «Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу», — написал Иван Дорн. Все реакции — здесь.

Войну надо остановить

Нет войне Заявление редакции «Медузы»

Войну надо остановить

Нет войне Заявление редакции «Медузы»