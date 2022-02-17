В США тысячи крещений признали недействительными из-за ошибки католического священника. Он говорил «Мы крестим» вместо «Я крещу» Теперь недействительными могут признать и венчания, которые он совершал

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Таинство крещения, фрагмент витража Godong / Universal Images Group / Getty Images

В начале февраля католический священник Андрес Аранго покинул пост настоятеля церкви Святого Григория в Финиксе, штат Аризона, после того, как руководство епархии обнаружило, что в течение многих лет он использовал одно неверное слово, когда совершал таинство крещения — одно из важнейших таинств в христианской церкви, которое является неотъемлемым условием спасения в католической теологии.

На сайте епархии Финикса сообщается, что после тщательного исследования выяснилось, что Андрес Аранго во время крещения взрослых и детей на английском и испанском языках произносил фразу «Мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа» вместо «Я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как пояснил епископ Финикса Томас Дж. Олмстед, использование слова «мы» вместо «я» неверно, поскольку человека крестит не община, «а Христос и только Христос, который присутствует во всех таинствах». В 2020 году Конгрегация доктрины веры в Ватикане уточнила, что при крещении нужно говорить «Я крещу» вместо «Мы крестим».

Из-за допущенной ошибки все крещения, которые Аранго провел до 17 июня 2021 года, признали недействительными. Теперь их придется проводить заново. Кроме того, говорится в сообщении епархии, недействительными стали и другие таинства, проведенные после крещений Аранго, особенно конфирмация (миропомазание), венчание и рукоположение в сан священника. Их также придется провести заново. Церковь призвала всех, кто вступил в брак после крещения Аранго, срочно связаться с епархией.

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Епископ Финикса Томас Дж. Олмстед призвал прихожан «вместе со мной молиться за отца Андреса и за всех тех, кто пострадает от этой прискорбной ситуации». Он отметил, что не верит в то, что священник собирался навредить верующим. Олмстед сказал, что решение признать крещения, проведенные Аранго, недействительными приняли после консультаций с Ватиканом.

Сам Андрес Аранго, обращаясь к прихожанам в Финиксе, сказал, что с грустью узнал о том, что совершал недействительные крещения на протяжении всего своего служения в качестве священника. «Я глубоко сожалею о своей ошибке и о том, как это повлияло на многих людей в вашем приходе и в других местах», — заявил он. Аранго, родившийся в Бразилии, стал священником в 1995 году, с 2001 года он живет в США. В разные годы он служил в одной из церквей в Калифорнии, затем еще в трех в Аризоне, а последнее время — в церкви Святого Григория в Финиксе.

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Александр Бакланов