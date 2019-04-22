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Неф или контрфорс? Сложный тест историка-медиевиста Олега Воскобойникова про готические соборы

15 апреля произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого были утрачены крыша и шпиль, а также пострадали витражи хора. В то же время, как заявляют архитекторы, самое ценное удалось спасти — это реликвии (терновый венец Христа) и готические розы всех фасадов. А вы знаете, из каких еще частей состоит готических собор? Сможете отличить нервюры от трифория? А определить библейский сюжет на витраже? Давайте проверим!

Автор этого теста — историк-медиевист и руководитель образовательной программы «Медиевистика» НИУ ВШЭ Олег Воскобойников

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Фото: Vassil / Wikimedia Commons