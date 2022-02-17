Медсестра петербургского медцентра, где семь человек смертельно отравились барием при обследовании желудка, пыталась покончить с собой Она проходит обвиняемой по делу о смерти пациентов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Одна из обвиняемых по делу о гибели людей после обследования желудка с сульфатом бария — старшая медсестра Городского консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1 в Петербурге Марина Ефремова — пыталась покончить с собой. Об этом «Новой газете» рассказал ее муж Юрий Ефремов.

Марину Ефремову задержали 2 февраля. В управлении СК по Петербургу ей . В качестве меры пресечения суд избрал для женщины подписку о невыезде. 3 февраля Ефремову сбил грузовой автомобиль, она получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы, на аппарате ИВЛ.

Юрий Ефремов заявил, что жена оставила предсмертную записку, но в «ней не указано на сто процентов, кто и в чем виноват». По его словам, в записке супруга «просто попрощалась и все». При этом Ефремов утвердительно ответил на вопрос, связала ли жена решение о самоубийстве с уголовным делом.

Естественно, а как вы думаете? Со мной она связала, что ли? 38 лет вместе прожили душа в душу! Я даже ничего не заметил накануне. Внешне все было нормально. В пять часов вечера 3 февраля мы собирались ехать на встречу с адвокатом. Я вышел из дома, чтобы снег почистить возле гаража. А жена сказала, что пойдет в магазин. Потом хотели пообедать и ехать. А в два часа позвонила дочь. Она ехала по трассе в том направлении, в котором мать чуть раньше пошла. Увидела на дороге ГИБДД, грузовой автомобиль, остановилась и узнала, что за беда.

Ефремова — фельдшер по образованию, в КДЦ № 1 она работает с 2011 года. С коллегами, как пишет «Новая газета», она «не откровенничала», но они считают, что попытка самоубийства может быть связана с тем, что на нее кто-то оказывал давление. Ефремов не верит в виновность жены.

О смерти нескольких пациентов, которые прошли в КДЦ № 1 рентгенографию желудка с использованием сульфата бария в качестве контрастного вещества, стало известно в конце января. Тогда официально сообщалось о трех погибших и более 20 пострадавших. На 15 февраля в уголовном деле было уже семь погибших и около 30 пострадавших. «Но расследование продолжается, экспертизы проводятся, и цифры могут измениться», — заявил «Новой газете» представитель управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.

Уголовное дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемые — пятеро сотрудников КДЦ № 1. Кроме Марины Ефремовой, это главный врач центра, два его заместителя и заведующая отделом лучевой диагностики (все четверо находятся под стражей). По версии следствия, в КДЦ № 1 контрастную рентгенографию желудка проводили с использованием промышленного бария вместо медицинского.

Петербургские врачи — врач-рентгенолог Елизаветинской больницы Дмитрий Демченко и глава отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин — пояснили «Новой газете», что используемый при рентгенографии сульфат бария отражает рентгеновские лучи и позволяет получать более детальные снимки. При этом необходимо использовать лекарственный сульфат бария, поскольку он не растворяется в воде, не попадает вместе с ней в кровь и выводится из организма естественным путем.

По данным следствия, те партии сульфата бария, от которых в КДЦ № 1 пострадали и погибли люди, были куплены в компании «НеваРеактив» в июле и августе 2021 года. Генеральный директор «НеваРеактив» Аркадий Камчатов заявил «Новой газете», что КДЦ № 1 закупает у них барий как минимум с 2011 года, хотя продукцию компании нельзя использовать в медицинских целях.

«У нас в ассортименте только химические реактивы: барий с квалификацией „Ч“ (чистый) и „ЧДА“ (чистый для анализов). Этот барий сернокислый не для рентгеноскопии. Это химический реактив для производственных и аналитических целей. Его употреблять внутрь нельзя. Мы не понимаем, как так случилось, что его применяли в КДЦ № 1», — сказал Камчатов.

Начало этой истории

В медицинском центре в Петербурге три человека умерли после обследования желудка с сульфатом бария По данным СК, вещество было контрафактным. Главврач больницы задержан

Начало этой истории

В медицинском центре в Петербурге три человека умерли после обследования желудка с сульфатом бария По данным СК, вещество было контрафактным. Главврач больницы задержан

Пересказала Ольга Корелина Фото на обложке: Сергей Коньков / ТАСС