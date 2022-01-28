В медицинском центре в Петербурге три человека умерли после обследования желудка с сульфатом бария По данным СК, вещество было контрафактным. Главврач больницы задержан

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В Петербурге задержали главного врача , где после обследования желудка умерли три пациента. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета.

Ведомство не называет имени задержанного. На сайте диагностического центра говорится, что его возглавляет Евгений Попов. Как отмечает «Фонтанка», еще накануне он проходил свидетелем по делу о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Теперь у него статус подозреваемого, ему также вменили еще одну статью — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, главврач на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, «применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В результате пострадали более 20 человек, шесть из которых в январе 2022 года были госпитализированы, трое из них умерли. Следователи пытаются установить производителя вещества.

О смерти пациентов, которые делали исследование желудка в консультативно-диагностическом центре № 1 23 и 25 января, стало известно накануне. «Фонтанка» писала, что умерли 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Позже сообщили о смерти еще одной пациентки центра. Все они прошли рентгенографию желудка с использованием сульфата бария в качестве контрастного вещества. По одной из версий, врачи могли перепутать барий с другим веществом.

Вдова одного из погибших рассказала, что ее мужу стало плохо в самом начале исследования, после того, как он принял раствор сульфата бария. По ее словам, во время рентгена желудка состояние мужчины ухудшалось, но в диагностическом центре ему помощь не предложили.

«Домой приехал около трех часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лег, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжелый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую», — рассказала она.

Поздно вечером пациента доставили в Боткинскую больницу, где ночью 26 января он умер, выяснила «Фонтанка». Точная причина смерти до экспертизы не называется. Вдова настаивает, что у мужа не было аллергии и он выполнил все рекомендации перед процедурой.

После смерти пациентов консультативно-диагностический центр № 1 временно прекратил делать исследования желудка с сульфатом бария. Всех пациентов, недавно проходивших процедуру и почувствовавших недомогание, попросили немедленно связаться с центром. Росздравнадзор начал свою проверку причин смерти пациентов. Ведомство приостановило обращение препарата, который использовали во время процедуры.