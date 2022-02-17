Google ограничит рекламодателям доступ к данным пользователей телефонов. Год назад так уже поступила Apple Больше всех от этого, кажется, пострадает Meta (это та, которая Facebook)

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Компания Google объявила, что добавит в Android дополнительные настройки приватности, ограничивающие возможность приложений отслеживать действия пользователей в рекламных целях. Год назад аналогичные ограничения ввела Apple — и они уже привели к многомиллиардным потерям для лидеров рекламного рынка.

Сейчас на каждом устройстве Android есть уникальный сертификат Advertising ID, который позволяет с целью рекламы отслеживать поведение пользователей сразу во всех приложениях. Как сообщили в Google, компания хочет пересмотреть эту возможность, чтобы «ограничить передачу данных о пользователе третьим сторонам».

При этом в Google подчеркнули, что новая система будет внедрена не раньше чем через два года. Как именно она будет реализована, пока неясно, но в компании подчеркнули, что будут сотрудничать с другими представителями отрасли для выработки новых механизмов.

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Весной 2021 года подобную систему уже внедрила Apple — теперь пользователи могут в явном виде запрещать или разрешать отдельным приложениям сбор данных, которые потом будут использоваться для таргетированой рекламы. По данным аналитиков, около трех четвертей пользователей стали запрещать сбор данных, что привело к убыткам крупнейших игроков на рекламном рынке. Так, Meta, головная компания Facebook, в своем последнем отчете оценила свои убытки из-за этого в 10 миллиардов долларов. После публикации этого отчета акции компании упали на 26%.

Как отмечают аналитики, в отличие от Apple, для Google цифровая реклама является важным источником собственного заработка, поэтому, вероятно, компания будет действовать более осторожно, чтобы изменения по возможности не привели к падению рынка.

В сообщении Google также подчеркивается, что, в отличие от «других платформ» (Apple напрямую там не упоминается), компания не планирует «резко ограничивать существующие технологии, используемые разработчиками и рекламодателями». Тем не менее акции Meta после публикации планов Google снизились на 3%.

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