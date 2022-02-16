СК пришел к политологу Валерию Соловью. Он стал фигурантом дела о возбуждении ненависти из-за анонимного телеграм-канала «Генерал СВР»

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К политологу Валерию Соловью пришли с обыском. Его жена рассказала "Дождю", что обыск начался 16 февраля в 7:30 утра по Москве и продолжался шесть часов. Из дома изъяли всю технику. После обыска Валерия Соловья и его сына увезли на допрос в Следственный комитет. В постановлении о проведении обыска говорилось, что Соловей проходит по делу как свидетель. По какой статье возбуждено дело, жена политолога не сказала, сославшись на подписку о неразглашении.

По информации источников Znak.com и «Интерфакса», Соловей фигурирует в уголовном деле по статье 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). RT и РЕН ТВ сообщили без ссылок на источники, что речь идет о второй части статьи, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Обновлено. Валерия Соловья и его сына отпустили из СК после допроса. Они проходят по уголовному делу как свидетели, рассказал адвокат Алексей Добрынин. В комментарии «Медузе» он добавил, что следственные действия были связаны с делом о возбуждении ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Дело возбудили осенью 2021 года «по факту якобы имевших место публикаций экстремистского содержания в интернете», добавил Добрынин. Он подчеркнул, что Соловья и его сына не задерживали.

По неофициальным данным, дело связано с анонимным телеграм-каналом «Генерал СВР». Публикации канала «направлены на возбуждение ненависти в отношении органов власти РФ и могут быть связаны с украинскими и западными спецслужбами», пишет РЕН ТВ. RT сообщает, что Соловей якобы публиковал в канале «конспирологические фейки, в том числе о российском президенте, различного уровня чиновниках и сотрудниках спецслужб».

Телеграм-канал «Генерал СВР» появился в 2020 году, у него больше 200 тысяч подписчиков. Канал ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России, в нем публикуют якобы инсайдерскую информацию про президента России Владимира Путина и его окружение. Соловей неоднократно ссылался на публикации этого канала. Как пишет анонимный телеграм-канал «112», политолог также вел стримы с «бывшим генералом СВР Виктором Михайловичем», который, как утверждается, на самом деле является украинским адвокатом Виктором Ермолаевым и администрирует канал «Генерал СВР».

В разговоре с «Медузой» Виктор Ермолаев отверг любую связь с телеграм-каналом «Генерал СВР». «Я гражданин Украины, проживающий в Украине, — написал Ермолаев в ответ на письмо корреспондента „Медузы“. — Я не поддерживаю связи ни с одним из представителей страны-агрессора. Я публичная личность — и мой голос можно найти в открытых источниках. Я никогда не участвовал в эфирах российских СМИ. Вы не первые россияне, которые пытаются ассоциировать меня с тем, кем я не являюсь. В результате моего неосторожного использования интернета кто-то использовал мои данные».

Источник «Медузы», близкий к внутриполитическому блоку Администрации президента (АП) сказал, что какого-то конфликта у политблока с Соловьем не было, «даже наоборот, он в чем-то полезен — собирает вокруг себя конспирологов». Собеседник уточнил, что конспирологов Соловей собирал вокруг себя не по поручению Кремля. Эту информацию подтвердил и второй близкий к АП источник «Медузы». Он полагает, что в своих стримах и публикациях в телеграм-канале Валерий Соловей мог задеть кого-то из влиятельных силовиков, которые и инициировали дело.

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Обыск также прошел у племянника политолога — Федора Соловья, который работает редактором на телеканале «Матч ТВ». В разговоре с телеграм-каналом «Можем объяснить» Федор Соловей заявил, что у него изъяли всю технику и книги на украинском языке. Кроме того, о приходе «неизвестных» сообщила политик Эльвира Вихарева, которая накануне провела прямой эфир с Соловьем. По словам Вихаревой, «неизвестные» не застали ее дома.

61-летний Валерий Соловей — историк по образованию, доктор исторических наук. В 2007-2019 годах он работал на кафедре рекламы и связей с общественностью МГИМО. Соловей был научным руководителем русского националиста Владимира Тора, участвовал в движения националистов, в 2012 году стал главой националистической партии «Новая сила», которая в итоге не прошла регистрацию в Минюсте. В 2019 году Соловей ушел из МГИМО. По его словам, вуз отказался продолжать с ним сотрудничество, заявив, что он ведет «антигосударственную пропаганду» и «подрывает политическую стабильность».

Соловей известен своими высказываниями о российских политиках и прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические. В 2016 году он предсказывал введение ограничений на выезд из России. В 2020-м говорил о скорой отставке премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соловей также предполагал у Владимира Путина болезнь Паркинсона и заявлял, что российская политическая элита увлекается оккультизмом. В 2020 году радиостанцию «Эхо Москвы» и главреда ее сайта Виталия Рувинского оштрафовали на 260 тысяч рублей из-за слов Соловья о том, власти скрывают реальный уровень смертности от ковида.

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Ольга Корелина, Лилия Яппарова