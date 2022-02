Крупнейшей фондовой биржей Индии управлял неизвестный «йог из Гималаев». Директор считала его своим наставником и делилась с ним всем Вы уже поняли, что в этой истории не обошлось без мошенничества?

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Читра Рамкришна Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images

Бывшая руководительница Национальной фондовой биржи Индии (NSE) Читра Рамкришна делилась закрытой информацией с человеком, которого называла йогом из Гималаев, и принимала финансовые и кадровые решения на основе его советов. Об этом написали издания The Times of India и The Indian Express со ссылкой на отчет Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI).

NSE — главная биржа Индии и крупнейшая биржа в мире по объемам торговли . Читра Рамкришна была в числе ее создателей в 1992 году. В 2009 году она была назначена управляющим директором биржи, а в 2013 году также получила пост генерального директора, став первой женщиной во главе NSE. В 2016 году Рамкришна ушла в отставку, сославшись на личные причины.

В 2013 году глава NSE сделала своим главным советником по стратегическим вопросам Ананда Субраманиана. Открытого конкурса на эту вакансию не было, а Субраманиан, раньше работавший вице-президентом индийской транспортной компании Transafe Services, не имел релевантного опыта, чтобы ее занять. На предыдущей работе он получал меньше 20 тысяч долларов в год (в пересчете с индийских рупий), а на новом месте ему стали платить сразу 220 тысяч — хотя он работал лишь четыре дня в неделю. Его зарплата была в три-десять раз выше, чем у других советников. И ее каждый год существенно повышали.

Назначение Субраманиана и его близость к Рамкришне вызвали вопросы у других сотрудников NSE. Они стали жаловаться в SEBI, что руководитель биржи зависима от своего советника и не делает ничего без его одобрения. И хотя Субраманиан, как и Рамкришна, покинул биржу в 2016 году, расследование в отношении него завершилось только сейчас. SEBI сделал вывод, что Рамкришна наняла Субраманиана по совету некоего человека, которого назвала своим гуру. Этот же человек советовал ей повышать зарплату Субраманиану и даже летать вместе с ним первым классом, что запрещено правилами NSE.

Рамкришна заявила, что ее «гуру» — йог и , «который живет на просторах Гималаев». По ее словам, он не имеет постоянного физического воплощения и может материализоваться по своему желанию. Они познакомились 20 лет назад на берегу реки Ганг и с тех пор встречались несколько раз в «священных местах». Рамкришна просила у него советы по профессиональным и личным вопросам. Так как у него не было постоянного места жительства, где она могла бы посещать его, он дал ей электронную почту для связи, рассказала бывшая глава NSE.

Она общалась с «гуру» по интернету как минимум в 2014-2016 годах. Ее собеседник использовал адрес @outlook.com. Рамкришна обсуждала с ним организационную структуру, финансовые результаты, кадровую политику NSE. А он давал ей советы, которые касались не только работы, но и внешнего вида. «Сегодня ты выглядишь потрясающе. Ты должна научится по-разному укладывать волосы, это сделает твой образ интересным и привлекательным», — говорится в одном из писем, которые процитированы в отчете SEBI.

Из других писем следует, что «гуру» убеждал Рамкришну в своей тесной связи с Субраманианом, которого он называл Канчаном. «Если бы у меня была возможность быть человеком на Земле, тогда Канчан идеально подходил бы мне», — говорилось в одном из посланий. Переписка позволяет сделать вывод, что Рамкришна воспринимала советника как кого-то вроде воплощения своего «гуру», на которого она всецело полагалась, говорится в отчете SEBI.

Бывшая глава NSE не увидела ничего предосудительного в своем общении с «гуру». «Руководители высшего звена часто обращаются за неформальными советами к наставникам или крупным специалистам в своей отрасли. Я верила, что его руководство помогает мне лучше вести дела. <…> О какой-то личной выгоде от этого обмена информацией не может быть и речи», — заявила она, отвечая на вопросы во время расследования финансового регулятора.

Но регулятор выяснил, что письма с электронной почты rigyajursama@outlook.com, которые Рамкришне якобы присылал ее «наставник», на самом деле писал Субраманиан. Адрес почты был привязан к его аккаунтам в скайпе и к его номеру мобильного телефона. Кроме того, в свойствах документов, которые Рамкришна получала с rigyajursama@outlook.com, было указано, что их создавал или редактировал Субраманиан.

При этом из отчета SEBI можно предположить, что «гуру» тоже существовал. В одном из писем он планировал совместный отдых с Рамкришной на Сейшельских островах, а в другом упоминал, что Канчан (то есть Субраманиан) должен ежемесячно передавать ему некую сумму. SEBI предположил, что «гуру» помог Субраманиану получить высокооплачиваемую должность в NSE и просил о регулярном повышении зарплаты для него, а взамен получал свою долю денег.

Финансовый регулятор Индии назвал поведение Рамкришны «вопиющим нарушением правил». Национальной фондовой биржей Индии управлял неизвестный человек, а директор биржи была всего лишь «марионеткой» в его руках, подчеркивается в отчете SEBI. Регулятор оштрафовал экс-главу NSE на 400 тысяч долларов, ее бывшего советника — на 265 тысяч. Им на три года запретили занимать должности, связанные с фондовым рынком. Штрафы также получила сама NSE и два ее топ-менеджера, которые, по мнению SEBI, знали о нарушениях со стороны Рамкришны, но не помешали ей.

Индийская журналистка Сучета Далал, которая написала книгу о коррупции в NSE, сравнила наказание Рамкришны с легким шлепком. Далал отметила, что SEBI так и не назвал окончательно имя «гуру», хотя данные электронной почты указывают, что это был Субраманиан. Такого же мнения придерживаются все источники Далал из SEBI и NSE, подчеркнула журналистка. Она считает, что расследование было проведено формально и что регулятор стремился просто закрыть все вопросы к бирже перед тем, как она выйдет на , которое может стать одним из крупнейших в Индии.

Ольга Корелина