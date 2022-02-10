Защитник «Вест Хэма» Курт Зума пнул свою кошку за разбитую вазу. Клуб оштрафовал его на 250 тысяч фунтов, а Adidas расторг с футболистом контракт

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Курт Зума Paul Terry / Sportimage / Scanpix / LETA

27-летний французский футболист лондонского клуба «Вест Хэм» Курт Зума оказался в центре скандала из-за видео, на котором он бьет свою кошку.

Видео выложил в своем снэпчате брат футболиста Йоан — на нем Зума сначала бросает кошку на пол и пинает ее, а затем кидает в животное туфли и бьет по морде. По данным таблоида The Sun, причиной такого поведения Зума стало то, что кошка разбила вазу.

Вопреки требованиям зоозащитных организаций «Вест Хэм» сразу после инцидента не стал отстранять футболиста — 8 февраля он вышел в стартовом составе на матч против «Уотфорда». Тренер команды Дэвид Мойес позже заявил, что не рассматривал вариант с исключением защитника из состава, так как тот является одним из лучших игроков «Вест Хэма». Мойес подчеркнул, что находит поведение игрока неприемлемым, но отметил, что работа тренера — в любом случае выбрать лучший состав из всех возможных. Это решение многими было подвергнуто критике, а два спонсора клуба, компании Vitality и Experience Kissimmee заявили, что пересмотрят свои соглашения с «Вест Хэмом».

На следующий день после игры «Вест Хэм» объявил, что Зуму оштрафуют на 250 тысяч фунтов (это его двухнедельная зарплата), которые будут направлены благотворительным организациям, специализирующимся на помощи животным. Руководство клуба также официально осудило поступок футболиста и заявило, что «рассматривает вопрос самым серьезным образом».

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Помимо части зарплаты, Зума лишился рекламных доходов: компания Adidas объявила, что приостанавливает с ним сотрудничество. Также Зума перестал быть официальным послом благотворительной организации Seed, которая занимается защитой львов и других хищников семейства кошачьих.

Полиция заявила о начале расследования, однако грозят ли Зума уголовные обвинения, пока неясно. Недавно в Великобритании ужесточили наказание за жестокое обращение с животными; теперь за это можно получить до пяти лет тюрьмы.

Сам Зума уже принес извинения, заявив, что ему «искренне стыдно» за свое поведение. Он подчеркнул, что любит своих кошек (у футболиста их две) и это был «единственный случай». Тем не менее, на время разбирательства Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными конфисковало кошек, и на время расследования они будут оставаться в приюте.

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