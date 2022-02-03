«Если без покаяния родителей школа открыта не будет, мы готовы извиниться хоть всем селом» Курганские власти потребовали извинений за попытки добиться открытия новой школы в поселке Кетово. Извинения не заставили себя ждать

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Общественная организация «Родительский комитет Курганской области» 2 февраля запустила флешмоб #ПравительствоЗауральяПростиНас. Так комитет отреагировал на требование областного правительства принести извинения за попытки привлечь внимание к открытию новой школы в курганском поселке Кетово. На это обратил внимание Znak.com.

Как ранее писало издание, министерство образования России и правительство Курганской области договорились о выделении около 730 миллионов рублей на новую школу в Кетово еще в 2016 году. За строительство взялся курганский застройщик «Эверест». Учебное заведение позиционировали как первую в Зауралье школу XXI века.

В 2020 году школа была готова. Но власти Курганской области не стали выкупать ее, заявив, что цена завышена. В областном департаменте образования готовы купить школу максимум за 738 миллионов рублей, «Эверест» же хочет минимум 998 миллионов. Из-за разногласий по цене деньги на выкуп школы уже вернули в федеральный бюджет.

По словам чиновников, застройщик повысил сумму выкупа школы после ввода объекта в эксплуатацию — сославшись в том числе на то, что «брал деньги у физлиц и в банке, под процент, который намного превышал действующую тогда среднюю ставку». Один из владельцев «Эвереста» Андрей Лушников в свою очередь заверял, что он и его компания не пытаются «озолотиться на детях» и действуют «строго в рамках правового поля».

«Родительский комитет Курганской области» был создан в декабре 2021 года и сразу начал привлекать внимание к проблеме Кетово. В группе выкладывали письма детей Деду Морозу с просьбой открыть школу, а глава комитета Юрий Леонов, раньше возглавлявший старую кетовскую школу, выходил на пикеты и записывал обращения к властям. В комитете говорили, что дети в Кетово до сих пор посещают старую школу, построенную 60 лет назад, где из-за нехватки места уроки проводят даже в коридорах, а «под одной девочкой в столовой провалился пол».

1 февраля правительство Курганской области заявило, что попытки добиться открытия новой школы в Кетово превратились в «управляемую кампанию». Правительство возмутилось, что в нее «были втянуты» дети и родители из Кетово. Власти потребовали, чтобы «лица, стоящие за этой ситуацией» свернули свою «деструктивную деятельность» и извинились перед курганцами, если они реально заинтересованы в открытии новой школы в Кетово, «а не только в собственном обогащении».

Несмотря на то, что в заявлении правительства не были упомянуты конкретные имена и организации, «Родительский комитет Курганской области» согласился принести извинения. «Если без публичного покаяния и унижения родителей школа открыта не будет, то мы готовы извиниться хоть всем селом. Лишь бы это помогло», — заявили в комитете и выложили видео с родителями из Кетово, которые извиняются за то, что добиваются открытия новой школы. Глава комитета Юрий Леонов назвал акцию «сарказмом».

За день до этого Юрий Леонов заявил, что больше не будет публично привлекать внимание к проблеме кетовской школы из-за опасений за безопасность своей дочери.

«Через „интернет-помойку“ до меня довели, что берут в „заложники“ мою дочь, практически прямым текстом заявив, что готовы сфальсифицировать на нее дело по удобной статье за экстремизм. После, легализовав сомнительным сайтом, эту тему подхватили и другие СМИ. Уверен, что все родители понимают мои чувства. Я уже смирился, что могут арестовать меня, но я не готов к тому, что пострадает моя дочь», — заявил Леонов.

В свою очередь дочь руководителя комитета, адвокат Наталья Леонова обратилась в МВД с просьбой проверить на клевету статьи, опубликованные в курганских издания SM NEWS и «Область 45». Как указала в своем заявлении Леонова, в статьях говорилось, что она участвовала в организации несанкционированных митингов в поддержку « Алексея Навального» и собирала деньги на оплату штрафов для задержанных на этих митингах.

Как еще в России борются за новые школы

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Как еще в России борются за новые школы

Дети из двух поселков в Татарстане попросили президента республики построить для них школу — и встали на колени в снег. Прокуратура начала проверку акции

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Ольга Корелина