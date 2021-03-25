Дети из поселков Вишневка и Привольный на окраине Казани встали на колени в снег в рамках акции за строительство школы. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на ролик, появившийся в соцсетях.

Видео 24 марта появилось в инстаграм-аккаунте поселков Салмачи и Куюки (находятся рядом с Вишневкой и Привольным). Оно начинается с кадров, на которых лошади выстраиваются в слово . Это видео, которое около недели назад снял фермер из Татарстана Фарит Набиуллин и которое выложил в свой инстаграм президент республики Рустам Минниханов.

После кадров с лошадьми показаны кадры с детьми, которые выстроились в слово «школа». Дети сидят, стоят на коленях или лежат в снегу. В конце ролика они хором говорят: «Дорогой наш президент, дайте нам школу». В подписи под видео сказано, что жители Вишневки и Привольного устали бороться «с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации».

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев заявил Inkazan, что прокуратура проверит действия организаторов акции. «Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. <…> Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — цитирует Галиева «Татар-информ».

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова также осудила формат акции: «Это даже не официальная позиция, а лично моя. Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. <…> Есть абсолютно нормальные принятые деловые возможности решить этот вопрос. Собраться за столом переговоров, обозначить проблему и она начинает решаться».

Вишневка и Привольный — поселки частной застройки. Еще в 2012 году их жители жаловались на отсутствие инфраструктуры, в том числе общественного транспорта, школы и детского сада. По словам жителей, в поселке почти полторы тысячи детей школьного возраста; по меньшей мере часть из них приписана к школе, находящейся в девяти километрах. Из-за этого семьи вынуждены выезжать в школу в 5:30 утра.

В марте 2021 года администрация Советского района Казани, в которому относятся Вишневка и Привольный, пообещала пустить туда школьный автобус. Но местные жители считают, что это не решит проблему, так как автобус будет ездить только к одной из школ, в которые ходят дети из поселков, и не сможет перевезти всех школьников. Позднее чиновники Советского района устроили встречу с жителями поселков и заявили о планах построить там школу. В группе «Привольный/Вишневка Казань» в ВК результаты встречи описали так: «Нас услышали, но денег пока нет».

Ольга Корелина