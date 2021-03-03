Возле омской деревни, где студент залезал на березу в поисках интернета, установили вышку сотовой связи

Возле деревни Станкевичи Омской области установили вышку сотовой связи. Об этом в инстаграме рассказал студент Алексей Дудоладов, который живет в этой деревне и который вынужден был залезать на березу, чтобы поймать 3G.

Сегодня, 2 марта, вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала [2021 года].

В разговоре с «Комсомольской правдой» Дудоладов уточнил, что вышку установили не в самих Станкевичах, а в соседней деревне Редкое, которая находится в двух километрах. Вышка должна обеспечить мобильной связью и интернетом три деревни.

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов получил известность после того, как в ноябре 2020 года пожаловался губернатору Омской области Александру Буркову на отсутствие интернета, необходимого для дистанционного обучения. Видеообращение студент записал с верхушки березы — по его словам, только там можно было поймать 3G.

Ролик Дудоладова заметили многие СМИ. После этого губернатор Омской области встретился со студентом и пообещал решить вопрос с интернетом в его деревне к концу 2020 года. Чиновник отмечал, что установка вышки возле Станкевичей обойдется примерно в четыре миллиона рублей.

В январе 2021-го Дудоладов заявил, что вышку до сих пор не установили. Чиновники сочли это нерентабельным и посоветовали студенту просто сменить сотового оператора. Но после повторного обращения Дудоладова ему позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят.