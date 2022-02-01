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Американская актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг подверглась критике после того, как заявила, что «Холокост не связан с расой». Голдберг несколько раз сказала об этом 31 января в эфире ток-шоу The View на телеканале ABC, которое она ведет с 2007 года. Обращаясь к своим соведущим, она отметила, что нацистская Германия устроила геноцид «двух групп белых людей», имея в виду евреев и цыган.

Как сообщает The Daily Beast, ведущие ток-шоу обсуждали, что в штате Теннесси из школьной программы убрали культовый графический роман «Маус» о Холокосте, который создал художник Арт Шпигельман. В антифашистском комиксе, получившем Пулитцеровскую премию, евреи изображены в образе мышей, а немцы — в образе кошек. Школьный совет округа Макминн в Теннесси удалил «Мауса» из программы восьмого класса, посчитав, что ненормативная лексика и изображение «обнаженных мышей» не подходят для 13-летних детей.

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Ведущие The View посчитали, что школьный совет был не прав, когда вынес такое решение. «Я удивлена, что вас беспокоит то, что там была обнаженная натура, — сказала Голдберг, обращаясь к школьному совету. — Я имею в виду, что речь идет о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, но вас это не беспокоит?»

The View

«Давайте будем честны, Холокост — это не о расе. Нет, не в расе дело», — заявила Голдберг, несколько раз повторив фразу «Это не о расе». На уточняющий вопрос, что такое Холокост, Голдберг сказала: «Это о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку». Соведущие Голдберг возразили ей; так, Ана Наварро напомнила, что нацисты выступали за «превосходство белой расы» и преследовали евреев и цыган. «Но это две группы белых людей», — прокомментировала Голдберг. Соведущая Сара Хейнс сказала, что нацисты «не считали их белыми».

Голдберг продолжила: «Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. А вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. Это проблема».

После эфира представители государственного музея в Польше отправили Голдберг в твиттере ссылку на курс «Холокост — уничтожение европейских евреев». Мемориальный музей Холокоста в США, в свою очередь, заявил, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии, а «евреев определяли не по религии, а по расе». «Расистские убеждения нацистов способствовали геноциду и массовым убийствам», — заявили в музее.

Вупи Голдберг раскритиковала Антидиффамационная лига — американская еврейская правозащитная организация, которая борется с антисемитизмом. «Нет, Вупи Голдберг, Холокост — это систематическое уничтожение нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой», — заявил глава организации Джонатан Гринблатт. Он отметил, что нацисты использовали расистскую пропаганду, чтобы оправдать убийство шести миллионов евреев.

Бывшая соведущая Голдберг по The View Меган Маккейн заявила, что «антисемитизм — это рак и яд, который все чаще оправдывается в нашей культуре и на телевидении».

После критических замечаний Вупи Голдберг извинилась за свое высказывание. «В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост — „это не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку“. Мне следовало сказать, что он связан и с тем, и с другим», — говорится в ее заявлении. Голдберг добавила, что всегда поддерживала евреев. «Мне жаль, что я причинила боль», — заключила актриса.

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Александр Бакланов