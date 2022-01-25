В мире стало происходить больше попыток госпереворота. В прошлом году их число достигло максимума за два десятка лет Разумеется, без влияния пандемии не обошлось

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Телевизионное обращение военных, захвативших власть в Буркина-Фасо. 24 января 2022 года RTB / Reuters / Scanpix / LETA

В Буркина-Фасо — одной из беднейших стран Африки, расположенной на западе континента, — произошел военный переворот. 24 января группа военнослужащих выступила по национальному телевидению, заявив об отстранении от власти президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента, приостановке действия Конституции и закрытии границ страны.

Местонахождение Каборе, победившего на президентских выборах в 2015 году, неизвестно. Один из заговорщиков рассказал CNN, что он был схвачен, подписал заявление об отставке и сейчас находится в «безопасном месте». Новым лидером Буркина-Фасо назван подполковник Поль-Анри Сандаога Дамиба, который раньше командовал одним из трех военных округов страны и отвечал за безопасность столицы Уагадугу.

Жители Буркина-Фасо одобрительно встретили смену власти, отметил репортер The New York Times в Африке Деклан Уолш. Экс-президента критиковали за неудачи в борьбе с исламистскими группировками, связанными с « » и « ». Они действуют в основном с территории соседнего Мали, из-за их атак в Буркина-Фасо только в прошлом году погибли больше двух тысяч человек.

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Буркина-Фасо — рекордсмен среди африканских стран по числу успешных военных переворотов. Нынешний захват власти стал восьмым с 1960 года, когда страна получила независимость от Франции.

За полтора года аналогичные события произошли и в других странах Африки к югу от Сахары. В Мали военные захватывали власть два раза, перевороты случились в Судане (тоже дважды, первая попытка была неудачной) и Гвинее. В Чаде военные пришли к власти после того, как президент Идрис Деби, правивший страной больше 30 лет, погиб в бою против повстанцев на севере страны. Попытка военного переворота была в Нигере, но ее сорвали.

По всему миру в 2021 году произошло семь попыток переворота. Это рекорд с 2000 года. Для сравнения, в 2015-2020 годах в мире ежегодно случалось не больше двух попыток переворота, пишет Axios со ссылкой на данные профессора политических наук из Университета Кентукки Клейтона Тайна и доцента Школы политики, безопасности и международных вопросов Университета Центральной Флориды Джонатана Пауэлла.

Сейчас перевороты происходят в основном в беднейших странах мира, где идет гражданская война или существуют другие серьезные угрозы безопасности и где раньше уже были успешные перевороты, отметил Пауэлл. По его мнению, на рост числа переворотов повлияла в том числе пандемия, которая отвлекла внимание международного сообщества от условий жизни в беднейших странах и одновременно еще сильнее ухудшила эти условия.

«Урок, извлеченный из переворотов, произошедших за последний год, заключается в том, что международное сообщество неэффективно в борьбе с ними и, похоже, появляется все больше свидетельств того, что люди внутри стран, [где случаются перевороты], с большей вероятностью готовы с ними мириться», — отметил Пауэлл.

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Ольга Корелина