В Германии больше 100 католических священников и работников церкви совершили каминг-аут Они требуют пересмотреть постулаты о гендере и сексуальности в церковном учении

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Thilo Schmuelgen / Reuters / Scanpix / LETA

В Германии группа священников, а также действующих и бывших работников католической церкви — всего 124 человека — публично объявили, что причисляют себя к квир-сообществу. Они приняли участие в кампании «#OutInChurch. За церковь без страха». Помимо священников, среди участников кампании — преподаватели религиозных школ, сотрудники церковных администраций и люди, которые работают в церкви как волонтеры.

Активисты #OutInChurch выступили с рядом требований, среди которых:

пересмотреть «дискредитирующие постулаты» церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичностях с учетом положений современной теологии и науки;

изменить церковное трудовое право так, чтобы ЛГБТ-люди могли открыто работать без дискриминации и угрозы увольнения;

перестать отказывать ЛГБТ-людям и парам в благословении и доступе к таинствам.

Частью кампании также стал документальный фильм Wie Gott uns schuf («Какими нас создал Бог»), где люди открыто или анонимно рассказывают об опыте жизни и работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью. Петиция в поддержку #OutInChurch набрала более 11 тысяч подписей.

Организаторы #OutInChurch рассказали, что их вдохновил коллективный каминг-аут 185 немецких актеров и актрис, которые открыто назвали себя лесбиянками, геями, бисексуалами, транс- квир-, интерсекс-людьми и небинарными персонами в феврале 2021 года. Актеры и актрисы опубликовали манифест, в котором выступили против любых форм дискриминации, попросили о поддержке и заявили: «Мир меняется, и мы все вносим свой вклад!»

В 2020 году папа римский Франциск стал первым понтификом, поддержавшим легализацию однополых союзов. Он также неоднократно говорил, что католическая церковь должна ценить всех верующих вне зависимости от их сексуальной ориентации. При этом Ватикан отказывается благословлять однополые союзы, считая брак «неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни».

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