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James Warwick / PA Images / Scanpix / LETA

Сербский теннисист , которого меньше недели назад депортировали из Австралии из-за того, что он не был вакцинирован от коронавируса, оказался владельцем акций биотехнологической компании QuantBioRes, разрабатывающей лекарство от COVID-19. По мнению ученых, метод лечения, над которым работают в компании, по степени научной доказанности аналогичен гомеопатии, а саму QuantBioRes с натяжкой можно назвать биотехнологической.

Агентство Reuters 19 января сообщило, что Новак Джокович и его жена Елена владеют акциями датской биотехнологической компании QuantBioRes. Об этом рассказал гендиректор фирмы Иван Лонкаревич. Представители теннисиста эту информацию не комментировали. По данным из датского реестра компаний, спортсмену и его супруге принадлежат 40,8% и 39,2% акций QuantBioRes соответственно.

Теннисист купил акции еще в июне 2020 года, рассказал гендиректор компании. Сумму сделки он не раскрыл, но уточнил, что QuantBioRes, где работают всего десять исследователей, занимается разработкой лекарства от COVID-19 — а именно пептида, который препятствует заражению клеток человека коронавирусом. По словам Лонкаревича, летом QuantBioRes планирует начать клинические испытания в Великобритании.

О деловой активности QuantBioRes мало что известно, отмечает Forbes. Сайт компании последний раз обновляли в 2020 году. Он не содержит информации о сотрудниках QuantBioRes и ее актуальной деятельности. Как обратили внимание в соцсетях, по адресу фирмы, указанному на сайте, в Копенгагене располагается жилой квартал.

Сама QuantBioRes заявляет, что с помощью «уникальной и новой» технологии Resonant Recognition Model (RRM) — «резонансной модели распознавания» — разрабатывает лечение от ретровирусов и бактерий, устойчивых к антибиотикам. Как утверждается на сайте компании, RRM — «биофизическая модель, которая основана на выводах, что определенные периодичности/частоты в распределении энергии свободных электронов вдоль белка играют важную роль для биологической функции белка, взаимодействия с белковыми рецепторами и другими целями».

Судя по двум статьям, опубликованным на сайте, проектом занимается профессор и ее команда, состав которой не называется. В одной из статьей соавтором Косич выступает Лонкаревич, а также Драшко Косич, который вместе с профессором руководит компанией AMALNA Consulting, продвигающей RRM.

Некоторые ученые критикуют технологию QuantBioRes и сравнивают ее с гомеопатией

Информацию с сайта QuantBioRes раскритиковал биолог-онколог, доцент Университета Южного Уэльса в Сиднее Даррен Сондерс. По его мнению, называть QuantBioRes биотехнологической компанией — преувеличение, а технология, описанная на ее сайте, напоминает гомеопатию и не отражает современного понимания того, как работает биохимия.

Инфекционист, профессор медицинской школы Австралийского национального университета Питер Колиньон отметил, что на сайте QuantBioRes используют «замысловатые термины», не предоставляя никаких данных, подтверждающих успешность продвигаемой технологии.

Глава QuantBioRes Иван Лонкаревич в беседе с The Guardian заявил, что метод, над которым работает его компания, никак не связан с гомеопатией, и назвал его «классической наукой». «Конечно, мы не размещаем наши данные на сайте, чтобы на них мог посмотреть каждый идиот. Скоро мы опубликуем статью в научном журнале, где будут собраны результаты всех наших клинических испытаний», — сказал он, пообещав, что статья выйдет через 2-3 месяца.

В ответ на замечания Сондерса, что QuantBioRes — не биотехнологическая компания, а ее технология не отвечает принципам современной биохимии, Лонкаревич заявил: «Это потому что мы — новаторы». По его словам, Илон Маск и Галилео Галилей тоже сталкивались с подобной критикой, впервые высказав свои идеи.

Новак Джокович известен своим увлечением духовными практиками и сомнительными научными идеями

В своей книге «Вкус победы» Джокович рассказывал, как в 2010 году с помощью «теста» сербского диетолога Игоря Четоевича узнал, что у него непереносимость глютена. Тот попросил спортсмена положить левую руку на живот, а правую вытянуть в сторону. Потом диетолог начал давить на вытянутую руку, попросив сопротивляться его нажиму. Затем он дал Джоковичу ломоть хлеба, попросил прижать его к животу левой рукой, а правую вытянуть еще раз и снова сопротивляться давлению. По словам теннисиста, с хлебом его правая рука выдерживала давление Четоевича с большим усилием, а сам он почувствовал себя слабее. Диетолог же заключил, что таким образом организм спортсмена подает «сигнал» и отвергает пшеницу.

В 2016 году Джокович начал сотрудничать с бывшим испанским теннисистом, духовным наставником и идеологом движения «Любовь и мир» Пепе Имазом. Он убеждал спортсмена, что способности человеческого тела безграничны, а для хорошего самочувствия нужны долгие объятия. Вскоре спортивные результаты Джоковича ухудшились. В этом в том числе винили духовного наставника. Но, по словам брата Джоковича Марко, теннисист до сих пор продолжает работать с Имазом.

Весной 2020 года Джокович провел серию прямых эфиров в соцсетях вместе с Шервином Джафари — главой производителя биодобавок Cymbiotika, который среди прочего заявлял об опасности технологий 5G и Wi-Fi. Во время одного из эфиров спортсмен рассказал о людях, которые с помощью «энергетической трансформации и благодарности» превращали загрязненную воду в «целебную». «Вода живет и реагирует на наши эмоции и слова — это было научно доказано», — отметил теннисист.

В последние годы Джокович несколько раз посещал неподалеку от города Високо, которые, как он считает, помогают ему восстанавливаться после спортивных нагрузок. Там же он несколько раз встречался с археологом-любителем и бизнесменом Семиром Османагичем, утверждающим, что сооружения обладают целебной силой.

Во время в январе 2021 года сербский теннисист стал героем противников вакцинации, хотя сам он никогда не выступал в поддержку их радикальной позиции, отмечает BBC News. В 2020 году он говорил, что не хочет, чтобы его заставляли делать прививку ради возможности путешествовать, а год спустя — отказывался раскрывать, вакцинировался он или нет, считая это «частным делом».

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