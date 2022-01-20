Певица Гана Горка из Чехии умерла от ковида. Она намеренно заразилась вирусом от родных, чтобы не прививаться

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Вокалистка известной чешской фолк-группы Asonance Гана Горка умерла в Праге в возрасте 57 лет, пишет BBC News. Как рассказал изданию сын певицы Ян Рек, причиной смерти его матери стал коронавирус. Горка специально заразилась инфекцией от мужа и сына, у которых выявили ковид в конце декабря. Она не хотела делать прививку, но и не стала изолироваться от родных, чтобы затем получить ковид-пропуск, позволяющий посещать общественные места в Чехии. Рек добавил, что он и его отец в свою очередь были полностью привиты от ковида.

За два дня до смерти Гана Горка написала у себя в фейсбуке, что поправилась от заражения вариантом дельта. «Значит теперь будут театры, сауна, концерты… и срочно немного моря», — добавила певица.

Утром 16 января Горка сообщила родным, что чувствует себя лучше, и оделась для прогулки. Но внезапно, по словам Река, у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. «Через десять минут все было кончено. Она задохнулась», — рассказал ее сын.

Группа Asonance исполняет песню «Dva havrani» на концерте в 2012 году Asonance

В беседе с BBC News Ян Рек подчеркнул, что несмотря на то, что его мать не была вакцинирована, она не придерживалась никаких конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса. «Ее философия заключалась в том, что лучше заразиться ковидом, чем сделать прививку. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила», — отмечает Рек. Однако Горка очень эмоционально реагировала на уговоры сделать прививку.

При этом, как пишет The Guardian, в комментарии чешскому радио iRozhlas.cz сын певицы обвинил в смерти матери антиваксеров, заявив, что у лидеров местного движения антипрививочников «руки в крови», поскольку именно они убедили Горку не вакцинироваться. «Я точно знаю, кто на нее повлиял… Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье», — сказал он.

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Александр Филимонов