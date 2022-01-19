Больше 100 лет в Эрмитаже хранятся золотые и серебряные трубочки из Майкопского кургана. Оказалось, что это древние соломинки для питья пива

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Реконструкция использования трубочек, обнаруженных в Майкопском кургане. Иллюстрация Виктора Трифонова — одного из авторов исследования Antiquity

Российские ученые во главе с Виктором Трифоновым из Института материальной культуры РАН повторно изучили набор древних золотых и серебряных трубочек, найденных во время раскопок в Адыгее. Они пришли к выводу, что это древнейшие сохранившиеся соломинки для совместного питья пива во время погребальных обрядов. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Речь идет о восьми трубочках, которые собираются из нескольких сегментов. В собранном виде каждая трубочка достигает примерно 1,12 метра в длину и 10 миллиметров в диаметре. Все они имеют тонкие стенки, зауженные и перфорированные наконечники, а также украшения в виде фигурок животных, в том числе быка, которые могут скользить вдоль трубки.

Сверху: схема погребения в Майкопском кургане, где нашли трубочки.Снизу: часть фотографии трубочек 1898 года. Изображения из архива Института истории материальной культуры РАН Antiquity Схема набора трубочек из Майкопского кургана. Рисунок выполнен одним из авторов исследования — Виктором Трифоновым Antiquity Украшения в виде фигурок быка на трубке Государственный Эрмитаж

Набор и другие артефакты обнаружил профессор Санкт-Петербургского университета Николай Веселовский летом 1897 года во время археологических раскопок на окраине Майкопа. При этом трубки находились ближе всего к телу основного захоронения. С 1898 года находки из Майкопского кургана хранятся в Эрмитаже. Веселовский решил, что трубочки — это скипетры, другие исследователи позже предполагали, что это части складного балдахина или предметы, которые использовались во время ритуалов.

Археологи изучили дизайн перфорированного наконечника и решили, что он похож на съемные наконечники-сеточки для тростниковых соломинок, которые использовали в Леванте и Месопотамии. Они предположили, что металлические соломинки из Майкопского кургана так же, как тростниковые трубки, могли использоваться для питья напитков, требующих фильтрации, в том числе пива. Косвенно последнее подтверждает обнаруженный в одном из восьми наконечников растительный осадок с гранулами ячменного крахмала и пыльцы липы.

Три из восьми перфорированных наконечников из Майкопского кургана. Фотографии из архива Виктора Трифонова и Института истории материальной культуры РАН Antiquity Результаты анализа растительного осадка (гранулы ячменного крахмала, пыльца липы, злаковый фитолит) в одном из серебряных наконечников с сеткой. Фотографии из архива ученых Виктора Трифонова и Дениса Петрова. Antiquity

Таким образом около пяти тысяч лет назад жители древнего Северного Кавказа могли пить пиво «по-шумерски» — с помощью соломинок и сидя вокруг одного сосуда, говорится в исследовании. В итоге ученые пришли к выводу, что майкопские трубочки — самые ранние из известных трубок для питья, найденные не в центральных районах Ближнего Востока. Их расположение при захоронении указывает на важную роль пиршества во время погребального обряда.

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