Турция разрешила иностранным туристам делать прививки вакциной Pfizer. После вакцинации там дают сертификат, позволяющий свободно ездить в Европу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA

Власти Турции официально разрешили прививать туристов используемыми в стране вакцинами. Для россиян это может стать удобным вариантом получения сертификата о вакцинации, который признается странами Евросоюза.

«Тинькофф Журнал» 12 января сообщал, что Минздрав Турции еще в конце декабря разослал письмо медицинским организациям, в котором говорилось, что теперь они могут прививать иностранных туристов двухкомпонентными вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac. Вакцинация для туристов, говорилось в письме, будет платная — 400 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей) за каждый укол. Отраслевое издание «Вестник АТОР» 14 января сообщило, что связалось с рядом медицинских организаций в Турции и везде подтвердили подлинность письма Минздрава о вакцинации иностранцев.

Турция подключена к европейской системе ковид-сертификатов: выданное в этой стране свидетельство о вакцинации приравнивается к свидетельству, выданному в ЕС, и обладатели таких сертификатов (вне зависимости от гражданства) могут при наличии визы свободно перемещаться по странам Евросоюза и посещать там любые общественные места.

Россия к этой системе не подключилась, и по сертификатам о вакцинации, выданным в РФ, можно въехать лишь в несколько отдельных ЕС. Из-за этого многие российские туристы, желающие свободно путешествовать по Европе, в последнее время начали специально ездить за границу, чтобы привиться там и получить сертификат европейского образца. Наиболее популярными направлениями для этого в последние месяцы являлись Хорватия, а также не входящие в ЕС, но подключившиеся к европейской системе сертификатов Сербия и Армения.

Пока прием туристов в большинстве турецких клиник еще не открыт, но это ожидается в ближайшее время, когда будут решены технические вопросы. Туристам можно будет прививаться без предварительной записи по загранпаспорту.

При этом в нескольких турецких клиниках «Вестнику АТОР» подтвердили, что будет возможна выдача сертификата после одной бустерной дозы Pfizer/BioNTech тем туристам, которые ранее прошли полный курс вакцинации «Спутником V». В других популярных для «вакцинного туризма» странах сейчас такой возможности нет — и россияне вынуждены либо ездить туда два раза, либо проводить там три недели между двумя уколами.

Читайте также

Как убедить привиться тех, кто не хочет вакцинироваться? И возможно ли это? Интервью специалиста по логике и аргументации Юлии Горбатовой — о том, как договариваться с людьми во время пандемии (и не только)

Читайте также

Как убедить привиться тех, кто не хочет вакцинироваться? И возможно ли это? Интервью специалиста по логике и аргументации Юлии Горбатовой — о том, как договариваться с людьми во время пандемии (и не только)

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!