Дело о содействии терроризму против Инсы Ландер строится на переписке из «ВКонтакте» 2014 года Показания на блогера дал знакомый, осужденный за то, что не донес на односельчанина, уехавшего в Сирию

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Личный архив Инсы Ландер / «Медиазона» («Медиазона» объявлена в России СМИ — «иностранным агентом»)

Обвинение в содействии терроризму против блогера (настоящее имя — Инса Солтан-Хамидова Огуз) из Кабардино-Балкарии строится на переписке девушки с ее знакомым Умаром Дугужевым во «ВКонтакте» в 2014 году. Об этом сообщает со ссылкой на материалы дела.

Ландер познакомилась с Дугужевым в интернете в 2010 году во время учебы в женском медресе в дагестанском селе Новосаситли. Близкие Ландер рассказали «Медиазоне», что с 17 до 27 лет Инса «была истовой мусульманкой» — носила хиджаб и соблюдала все обряды, хотя почти вся ее семья была светской.

Подруга Ландер Соня Грезе объясняла, что особый интерес к религии совпал у нее с тяжелым периодом жизни, в том числе с болезнью матери. В 2018 году Ландер отошла от ислама, утверждают ее близкие. «Религия не дала ей того костыля, которого она так искала», — пояснила сестра Ландер, Мари.

По версии следствия, Ландер, общаясь с Дугужевым в соцсети, пыталась склонить его к террористической деятельности. К такому выводу пришел сотрудник экспертного подразделения УФСБ по Кабардино-Балкарии, получивший 1,5 тысячи скриншотов из переписки Ландер и Дугужева. Как отмечает "Медиазона", эксперт усмотрел склонение к терроризму в трех фрагментах переписки от января 2014 года, когда Ландер было 22 года.

Первый фрагмент — сообщение, которое Инса Ландер написала 19 января 2014 года: «… Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». На следующий день молодые люди обсуждали мусульманские представления о жизни после смерти. Эксперт ФСБ посчитал, что «жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама». Второй фрагмент — сообщение Ландер от 23 января: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. <…> Сделала бы запаслась бы упованием на Аллаха и вперед. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или должен был например <…> А айн как будто не объявили в ? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трех, то там хоть больше сделаешь». Экспертиза пришла к выводу, что в этом фрагменте говорится о борьбе в Шаме. Ландер оправдывала насильственные действия и хотела привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке», заключило следствие. Третий — вопрос Ландер от 24 января: «Ты знал, что Докку шахидом стал?». В ФСБ решили, что речь о главе « » .

Сам Дугужев подтвердил следователям, что понял сообщения Ландер так же, как изучавший их эксперт. За несколько месяцев до допроса молодого человека осудили за то, что он не донес на своего знакомого, уехавшего в Сирию за , выяснили журналисты.

По версии следствия, Дугужев знал, что его односельчанин уехал воевать в Сирию, но не сообщил об этом. В итоге его приговорили к штрафу по уголовной статье о несообщении о преступлении. Во время расследования Дугужев признал вину и «активно способствовал раскрытию преступления», говорится в приговоре.

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Адвокат блогера Дмитрий Захватов предположил, что силовики заинтересовались Ландер, после того как им в оперативную разработку попал Дугужев. Оперативники начали изучать переписку Дугужева еще в феврале 2021 года, когда тот, предположительно, находился под следствием, уточняет "Медиазона".

По обвинению в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) Ландер, которую задержали 9 декабря в Кабардино-Балкарии, куда она приехала из Москвы, чтобы навестить родственников, грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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