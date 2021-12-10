В Кабардино-Балкарии задержана блогер Инса Ландер, расследовавшая деятельность местного чиновника

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Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер задержана по подозрению в содействии террористической деятельности, сообщают и со ссылкой на ее знакомых.

По их сведениям, 9 декабря домой к Ландер в городе Баксан пришли силовики в масках с автоматами, после чего ее доставили на допрос в управление ФСБ в Нальчике. Задержанная успела сообщить, что следователи оказывали на нее давление, требуя дать показания на саму себя.

По предварительным данным, в отношении Ландер заведено уголовное дело по статье 205.1 УК («Содействие террористической деятельности», наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет), пишет The Insider. В свою очередь «ОВД-Инфо» утверждает, что дело расследуют по части 1 статьи 205 УК («Террористический акт», наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет). Суд уже отправил Ландер под домашний арест до февраля 2022 года, говорят ее знакомые.

Как пишет издание Baza, следователи подозревают Инсу Ландер в вербовке жителей республики в через соцсеть «ВКонтакте».

«Мы все в шоке. Предположений что, почему, из-за чего — у нас нет. Я не понимаю, как девочка, которая месяц назад приезжала ко мне и жила у меня дома суммарно половину лета, могла стать террористкой», — рассказала The Insider подруга задержанной Соня Грезе.

Последние несколько месяцев Инса Ландер занималась расследованием деятельности одного из высокопоставленных чиновников Кабардино-Балкарии. Она готовила публикацию о предположительной утечке денежных средств из благотворительного фонда, которым руководит чиновник, пишет «ОВД-Инфо».

Инса Ландер известна как автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала в интернете откровенные снимки своей несовершеннолетней дочери. Глава СК Александр Бастрыкин давал поручение провести проверку по этим фактам.

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