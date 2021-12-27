Денис Майданов и МЧС выпустили клип на песню «Ангелы доброй надежды». Автор идеи — погибший глава МЧС Евгений Зиничев, продюсер — Игорь Чайка
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Российский музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов и МЧС России представили клип на песню «Ангелы доброй надежды» о работе сотрудников МЧС. Премьеру клипа приурочили ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.
В клипе показаны чрезвычайные ситуации, произошедшие в разные годы, например, пожар на Останкинской телебашне в 2000 году и взрыв в доме в Магнитогорске в канун 2019 года, в том числе спасение 11-месячного мальчика, который больше суток находился под завалами этого дома.
Съемки клипа проходили во время ликвидации реальных ЧС и пожарно-тактических учений. В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС России. Создание видеоролика заняло более шести месяцев.
Внимание. Некоторые кадры могут шокировать. Просим чувствительных людей не смотреть видео.
Клип завершается кадрами интервью бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, который погиб в сентябре 2021 года. «К сожалению, человечество еще не научилось управлять стихийными бедствиями, но бороться с ними мы обязаны. К сожалению, работа у нас останется», — говорит Зиничев в клипе.
В МЧС рассказали, что Зиничеву принадлежит идея создания клипа. Она пришла к нему в мае, когда Денис Майданов впервые исполнил со сцены песню «Ангелы доброй надежды» на международном салоне «Комплексная безопасность — 2021». «Клип стал последним проектом Евгения Зиничева», — отметили в МЧС.
В описании клипа сказано, что координатором проекта был заместитель министра МЧС Алексей Серко, а продюсером — российский бизнесмен Игорь Чайка. Денис Майданов написал в инстаграме, что клип сняли «при благотворительной поддержке члена координационного совета „Деловой России“ Игоря Чайки». Режиссером клипа стал Сергей Кожевников — автор документальных фильмов и сериалов.