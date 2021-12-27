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Российский музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов и МЧС России представили клип на песню «Ангелы доброй надежды» о работе сотрудников МЧС. Премьеру клипа приурочили ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.

В клипе показаны чрезвычайные ситуации, произошедшие в разные годы, например, в 2000 году и в канун 2019 года, в том числе спасение 11-месячного мальчика, который больше суток находился под завалами этого дома.

Съемки клипа проходили во время ликвидации реальных ЧС и пожарно-тактических учений. В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС России. Создание видеоролика заняло более шести месяцев.

Внимание. Некоторые кадры могут шокировать. Просим чувствительных людей не смотреть видео.

Денис Майданов — «Ангелы доброй надежды» DenisMaydanov

Клип завершается кадрами интервью бывшего министра по чрезвычайным ситуациям , который погиб в сентябре 2021 года. «К сожалению, человечество еще не научилось управлять стихийными бедствиями, но бороться с ними мы обязаны. К сожалению, работа у нас останется», — говорит Зиничев в клипе.

В МЧС рассказали, что Зиничеву принадлежит идея создания клипа. Она пришла к нему в мае, когда Денис Майданов впервые исполнил со сцены песню «Ангелы доброй надежды» на международном салоне «Комплексная безопасность — 2021». «Клип стал последним проектом Евгения Зиничева», — отметили в МЧС.

В описании клипа сказано, что координатором проекта был заместитель министра МЧС Алексей Серко, а продюсером — российский бизнесмен . Денис Майданов написал в инстаграме, что клип сняли «при благотворительной поддержке члена координационного совета „Деловой России“ Игоря Чайки». Режиссером клипа стал Сергей Кожевников — автор документальных фильмов и сериалов.

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