Священнику Николаю Стремскому, воспитавшему 72 ребенка, дали 21 год по обвинению в изнасилованиях детей. Некоторые из них обвинили следствие в подкупе и угрозах

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Урал56.Ру

Суд Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима основателя и бывшего настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия 57-летнего Николая Стремского, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 11 приемных детей.

Помимо этого, Стремскому на 20 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми. Также его лишили ордена «Родительская слава» — государственной награды, которую вручают за большие заслуги в воспитании детей. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и назначил им компенсации в размере от 300 тысяч рублей (по другим данным, от 400 тысяч) до 4,9 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Стремский не признал вину.

Николая Стремского признали виновным по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к ним, развратные действия, истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Также его признали виновным в незаконном обороте спецсредств, предназначенных для скрытого получения информации, и в том, что он систематически спаивал детей.

Николай Стремский — глава одной из самых многодетных российских семей, на воспитании которой с начала 1990-х годов находились 72 приемных ребенка. К моменту его ареста в сентябре 2019 года большинство детей жили самостоятельно. На время следствия РПЦ запретила Стремского в служении. Во время расследования, пишет издание Orenday, умерла жена священника Галина.

Семья Стремских в прошлом попадала в поле зрения правоохранительных органов. В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности настоятеля обители из-за езды на «Мерседесе» в пьяном виде. При задержании он оказал сопротивление полицейским. По данным СМИ, спустя несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

В ноябре 2021 года 34-летнюю приемную дочь священника Елену Стремскую, которая работала в обители воспитательницей, осудили по делу о незаконном лишении свободы. По версии обвинения, в августе 2018 года женщина, ее муж Виктор Щербаков и их знакомый Михаил Палачев, применив насилие, закрыли трех младших приемных дочерей священника в гараже и несколько дней удерживали там. Подсудимым дали от трех до четырех лет условно.

На оглашении приговора Николай Стремский заявил, что дело — «заказ» против него и православной церкви

Судебные заседания по делу Стремского проходили в закрытом режиме. На оглашение приговора, проходившее на открытом заседании, пришли около 30 человек, в том числе родственники и приемные дети священника, следует из видеозаписи издания «Оренбург Медиа». Николай Стремский, войдя в клетку в зале заседаний, спросил, почему пришло так мало людей. Затем он нараспев произнес и трижды произнес «Христос воскресе!». В ответ собравшиеся ответили «Воистину воскресе!». Когда судебные приставы призвали к порядку, кто-то из собравшихся заявил, что так они приветствуют друг друга.

До того как судья начал читать приговор, Стремский обратился к собравшимся, среди которых были его приемные дети, проходящие потерпевшими по делу:

Признайте ту клевету, которую на меня вылили. Это же клевета! Это просто заказ чей-то. Я думаю, люди разберутся. И есть органы соответствующие, которые разберутся, чья клевета и почему была эта клевета. И найти виновного и наказать. Это заказ! Это заказ на меня! И это заказ на православную церковь. Это заказ однозначно! Я знаю, кому дорогу перешел. Никакой вины нет. Меня оклеветали! Оболгали! Это заказ.

«Урал56.ру» пишет, что во время оглашения приговора Стремский шептал: «У них власть. Что хотят, то и делают» и «Все сфабриковано, господа».

По версии следствия, Стремский совершил преступления против половой неприкосновенности 11 детей. В самом начале расследования СК сообщал, что в январе — августе 2018 года он совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек, а также изнасиловал одну из дочерей, которой на тот момент еще не исполнилось 14 лет. Позже следствие заявило, что потерпевших больше, а преступления происходили в течение 20 лет — с 1999 по 2019 год.

В ходе оглашения приговора судья, рассматривавший дело, сказал, что, согласно показаниям потерпевших, жестокое насилие к опекаемым детям применялось с 1997–1998 года. «Они неоднократно обращались в органы опеки в связи с действиями Стремского, но не получили должного ответа и реакции», — сказал судья.

Судья процитировал показания одной из потерпевших, согласно которым Стремский говорил приемным дочерям: «Вы все мои девочки, я имею право вас трогать и лишить девственности. Пока я вас не лишу, вы не выйдете отсюда». Кроме того, заявил судья, священник мог поцеловать детей в губы при других людях.

Судья также отметил, что министерство образования нарушало права детей, когда по заявлениям Стремского необоснованно оформляло их «в коррекционные классы для обеспечения длительного пребывания при нем, а не в школе, а также в качестве наказания». Некоторые дети жили в других городах, но опеку Стремского при этом не отменяли.

После оглашения приговора Стремский заявил, что судья поддержал сфабрикованное дело, а также потребовал, чтобы ему позволили подать апелляционную жалобу — он опасается, что не сможет сделать это из-за новогодних праздников. «Полный беспредел! Нужно обратиться к Владимиру Владимировичу Путину!» — кричал Стремский, когда ему надевали наручники.

После приговора несколько потерпевших заявили, что оболгали отца, потому что следователи угрожали им и обещали деньги

После оглашения приговора журналисты обратились к молодым девушкам, которые проходили потерпевшими по делу (по данным «Урал56.Ру», все, кроме одного человека, свои заявления отозвали). Несколько из них заявили, что оболгали священника под давлением следствия.

Одна из дочерей Стремского, имя которой не приводится, со слезами сказала: «Я очень люблю его. Мы оболгали его. Это неправда. Мы хотим быть вместе, рядом с ним. Он самый лучший, самый близкий для нас». Когда журналисты спросили, зачем они дали такие показания, девушка сказала: «Нас следователи подкупили».

Приговор Николаю Стремскому Оренбург Медиа

Девушка утверждала, что деньги предлагал следователь Логунов. Она не привела его имя, а позже вовсе отказалась называть эту фамилию. По ее словам, потерпевшим предлагали «от миллиона и выше».

Другая дочь Стремского (ее имя также не сообщается) заявила, что следователи предлагали одной из потерпевших 20 миллионов рублей за показания против отца: «Они сказали, типа, 20 миллионов дадут, а если она против папы не пойдет, то ее на 17 лет в тюрьму посадят».

Третья дочь священника утверждала, что прокурор предлагал ей «держаться ближе» к Лене Стремской, которая «больше всего оклеветала» Николая Стремского («Холод» писал, что священник воспитывал Лену Стремскую как свою помощницу). «[Прокурор говорил], чтобы мы держались вместе, что больше будет денег, если, типа, мы его посадим. Держитесь за Лену. Я послушала — дура! [Потом отозвала заявление], потому что совесть меня мучила».

Еще одна дочь Стремского, имя которой не приводится, заявила, что оказалась в списке потерпевших, хотя никогда не писала заявление в отношении отца. «Весь год к нам ездили. Нам угрожали. Почему мы должны были это все терпеть?»

Девушка также сообщила, что двоих несовершеннолетних детей Стремского отправили в детский дом, а остальным уже исполнилось по 18 лет. «Сложно без отца. Нету никакой помощи. Мы все вступили в восемнадцатилетие. Это очень сложно. Нужна папина поддержка. Нужны папины советы. Все нужно. Нужна любовь — у нас ее нету. Мы сами по себе. Мы нуждаемся в нем. У нас нет родных. У нас есть один-единственный приемный отец, которого мы будем считать родным. Он сделал для нас все: он меня на мусорке нашел, он мне жизнь спас».

Один из сыновей Николая Стремского (его имя также не сообщается) в разговоре с журналистами связал уголовное дело с тем, что его отец отказался «отмывать деньги в офшорах». «Было к нему предложение: „Я буду помогать строить обитель, но ты в это время должен мне отмывать деньги в офшорах“. Он ему отказал, этому человеку. Сказал: „Я в 90-х годах не брал деньги у мафиозников из Орска, тем более сейчас не возьму“». Других подробностей сын Стремского не привел.

Как начиналось дело

В Оренбурге арестовали священника, который воспитывает 70 приемных детей. Его обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях

Как начиналось дело

В Оренбурге арестовали священника, который воспитывает 70 приемных детей. Его обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях

Александр Бакланов