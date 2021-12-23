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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поделились первой фотографией своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, которая родилась 4 июня 2021 года. Она присутствует на семейном портрете, попавшем на официальную рождественскую открытку Гарри и Меган.

На фотографии, снятой , Меган Маркл держит Лилибет на руках, а на коленях принца Гарри сидит их сын Арчи, который родился 6 мая 2019 года.

«В 2021 году наша дочь Лилибет пришла в этот мир, — написали Гарри и Меган на открытке. — Арчи сделал нас „мамой“ и „папой“, а Лили сделала нас семьей. Заглядывая в 2022 год, мы сделали пожертвования от вашего имени нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи — от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком».

Дочь Гарри и Меган родилась уже после того, как пара отказалась от королевских полномочий и переехала из Великобритании сперва в Канаду, а затем в США.

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