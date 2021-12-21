В Испании решили открыть первую в мире ферму по выращиванию осьминогов для еды. Ученые против: ведь эти животные так похожи на людей Осьминоги способны испытывать как радость, так и страх и боль

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Рабочий держит осьминога на рынке в порту Марбельи, Испания, 22 апреля 2020 года Jesus Merida / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Во многих странах мира — от Азии до Средиземноморья — употребляют осьминогов в пищу. Ежегодно в мире вылавливают около 350 тысяч тонн осьминогов, что в десять раз больше, чем вылавливали в 1950 году. Количество осьминогов в природе постоянно уменьшается, а цены на их мясо растут. Это побудило компании из разных стран начать исследования по разведению этих животных в неволе, пишет BBC News.

Транснациональная корпорация Nueva Pescanova со штаб-квартирой в Испании собирается построить на Канарских островах ферму по выращиванию осьминогов, чтобы начать их продавать в 2023 году. Ферму планируют открыть в городе Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. На ней хотят добывать до трех тысяч тонн осьминожьего мяса в год. В компании заявили, что коммерческая ферма позволит сократить вылов большого количества осьминогов из дикой природы.

В Nueva Pescanova не ответили на многочисленные запросы журналистов BBC News и не стали раскрывать, в каких условиях будут выращивать осьминогов, каких размеров будут аквариумы для их содержания, чем их будут кормить и каким способом станут убивать.

Планы Nueva Pescanova еще в 2019 году осудила международная группа исследователей, участники которой заявили, что разведение осьминогов в неволе для употребления в пищу — это плохая идея по «этическим и экологическим причинам». Они указали на то, что осьминоги имеют сложную нервную систему и крупный мозг, могут имитировать окружающую среду, меняя свой цвет, способны узнавать отдельных людей и играть.

Организация Compassion in World Farming (CIWF) в октябре 2021-го обратилась к правительствам разных стран, в том числе Испании, с требованием запретить коммерческое выращивание осьминогов. В организации подчеркивали, что сейчас нет научно подтвержденного метода гуманного убоя этих животных.

Руководитель исследований CIWF, доктор Елена Лара в беседе с BBC News раскритиковала Nueva Pescanova. «Это удивительные животные. Они живут в одиночку и очень умны. Поэтому помещать их в пустые аквариумы без когнитивной стимуляции — », — сказала Елена Лара. Она считает, что любой, кто видел оскароносный документальный фильм «Мой учитель — осьминог» («My Octopus Teacher»), поймет это.

Трейлер документального фильма «Мой учитель — осьминог» Netflix

Биолог, доктор Якоб Винтер из Бристольского университета в беседе с журналистками сказал, что у человека и осьминога был , обитавший 560 миллионов лет назад. По словам ученого, у людей и осьминогов много общего: интеллект, способность решать разные задачи, игривость, любопытство. Но осьминоги, по его словам, «не от мира сего». «Потенциально так могло бы все выглядеть, если бы мы когда-нибудь встретили разумного пришельца с другой планеты», — сказал Якоб Винтер.

Доктор Елена Лара из CIWF считает нелогичными доводы Nueva Pescanova о том, что ферма компании позволит сократить вылов осьминогов из дикой природы. «Это не значит, что рыбаки станут меньше ловить», — считает она. Елена Лара добавила, что разведение осьминогов может негативно сказаться на запасах диких рыб. Осьминоги — плотоядные животные, и чтобы выжить, им нужно съедать в два-три раза больше, чем их собственный вес. Сейчас около трети всей выловленной рыбы идет на корм другим животным, и половину из этого направляют на аквакультуру. Таким образом, на корм осьминогам пойдет выловленная рыба.

Недавно Великобритания признала осьминогов наравне с крабами и лобстерами разумными существами. Это случилось после того, как группа экспертов проанализировала более 300 научных исследований и пришла к выводу, что осьминоги могут испытывать удовольствие, волнение и радость, а также боль и страдание.

«Они чрезвычайно сложные существа, — говорит доктор Винтер из Бристольского университета. — Я думаю, что мы, как люди, должны уважать это, если хотим выращивать их или употреблять в пищу».

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