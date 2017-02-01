В Австралии дайвер попытался снять осьминога во время охоты. Очень зря

Канал Pink Tank Scuba опубликовал видео, на котором недовольный осьминог пытается напугать оператора. Дайвер потревожил осьминога во время утренней охоты, и животное стало надвигаться на мужчину, заметно увеличившись в размерах.

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«Осьминог был не в восторге от того, что я прервал его утренний прием пищи своим погружением. Прежде чем он врезался в меня, словно шар для боулинга, он несколько раз подлетел как парашют, чтобы запугать меня», — рассказал дайвер.

По его словам, он встретил злого осьминога 31 января недалеко от Мельбурна.