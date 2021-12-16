В Спасе на Крови «по техническим причинам» отменили концерт произведений Шостаковича. Монархисты посчитали его «кощунством» и «глумлением»

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Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Спасе на Крови «по техническим причинам» отменили концерт международного фестиваля «Площадь искусств» с произведениями композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом ТАСС и «Фонтанке» сообщили в администрации Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Информацию об отмене концерта подтвердили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, которая выступала организатором фестиваля. Заместитель художественного руководителя Евгений Петровский рассказал РБК, что филармония получила соответствующее письмо от дирекции «Исаакиевского собора», а также уточнил, что уже поздно обсуждать перенос концерта.

«Мы приняли эту информацию к сведению. Какие это были причины и насколько они технические, это вопрос не к нам», — добавил Петровский в беседе с ТАСС.

Концерт планировали провести в храме-музее 15 декабря. Во время выступления концертный хор Петербурга под руководством дирижера Владимира Беглецова должен был исполнить Шостаковича.

Накануне мероприятия организаторов раскритиковали монархисты и сторонники «белого движения», пишет «Фонтанка». Они сочли исполнение в Спасе на Крови произведений на стихи революционных поэтов «безобразием» и потребовали отмены мероприятия.

На сайте «Царьграда» концерт назвали «кощунственной провокацией с музыкальным уклоном», «откровенной гадостью и глумлением», напомнив, что Спас на Крови построен на месте, где был Александр II. Автор публикации обвинил организаторов в «дремучей исторической безграмотности» и «гражданской безответственности», а сам концерт сравнил с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими-нибудь дебиловатыми подростками» и «выступлением хохмачей из Comedy Club на Пискаревском кладбище».

В администрации «Исаакиевского собора» на вопрос журналистов, поступали ли в музей обращения от активистов насчет Спаса на Крови, ответили, что «такой информации нет». В сообщении об отмене мероприятия в группе хора во «ВКонтакте» говорится, что было «принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта».

Как отметил Евгений Петровский, «Десять хоровых поэм» Шостаковича уже звучали в исполнении этого же хора в Спасе на Крови в декабре 2018 года в рамках фестиваля, посвященного юбилею художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова. Были ли тогда протесты активистов, он не уточнил.

Под анонсом концерта 2018 года в группе хора нет никаких комментариев. Под объявлением о выступлении 2021 года одна из пользовательниц написала: «Странная программа для Спаса на Крови». Комментарии под сообщением об отмене концерта закрыты.

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