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В минувшую субботу, 11 декабря, 30-летняя Кэти Постен из Нью-Олбани, штат Индиана, вышла утром к своему автомобилю и нашла на лобовом стекле черно-белую фотографию. На снимке изображена женщина в полосатом сарафане и платке, которая держит на коленях маленького мальчика. На обороте фотокарточки написано: .

Кэти Постен решила, что фотографию принес , из-за которого в пяти штатах погибли десятки людей. «Увидев дату, я осознала, что это, скорее всего, из дома, пострадавшего от торнадо. Как еще оно могло там оказаться?» — сказала она в интервью Associated Press.

Постен опубликовала снимок в фейсбуке и твиттере, чтобы найти владельцев фотографии. Многие люди перепостили ее сообщение. На публикацию отреагировали пользователи, которые знали человека с фамилией Сватцелл, и стали тегать его в комментариях. И уже через несколько часов после публикации владельца фотографии нашли.

Коул Сватцелл рассказал, что фото принадлежит семье из города Доусон-Спрингс, Кентукки, расположенного в 209 километрах по прямой от Нью-Олбани. В Доусон-Спрингсе — городе с 2700 жителями — торнадо полностью разрушил десятки домов, спасатели продолжают искать выживших. Сам Коул Сватцелл не комментировал журналистам историю с фотографией; в последних записях в фейсбуке он показывает, что произошло с городом из-за торнадо.

На видео город Доусон-Спрингс после торнадо

Тот факт, что фотография пролетела больше 200 километров, «необычен, но не уникален», сказал AP профессор метеорологии Джон Сноу из Университета Оклахомы. По его словам, в одном задокументированном случае, произошедшем в 1920-е годы, бумажный мусор пролетел 370 километров от юго-восточной низменности Миссури до южного Иллинойса. Джон Сноу подчеркнул, что торнадо способен поднимать бумажные обрывки на высоту 9-12 тысяч метров, а, когда буря рассеивается, мусор опускается вниз.

Кэти Постен собирается в ближайшие дни передать фотографию ее владельцам. «Это действительно удивительно. Определенно, одна из тех вещей, которые, учитывая произошедшее, заставляют задуматься о том, насколько ценными являются воспоминания, семейные реликвии и тому подобные вещи. Это показывает силу социальных сетей для добрых дел», — сказала она.

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Александр Бакланов