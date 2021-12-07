«Почему звание „иноагента“ присваивается лучшим людям профессии?» Лия Ахеджакова на вручении театральной премии выступила в поддержку «Дождя», «Медузы» и «Мемориала»

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В театре имени Вахтангова в Москве 6 декабря прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Почетную премию в номинации «Легенда сцены» получила Лия Ахеджакова. Актриса произнесла речь в поддержку «Медузы», и , объявленных в России «иностранными агентами». Вот что она сказала.

Потерян смысл, что такое «иноагент». Это же шпион, который на эти деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Это «иноагент». Но почему звание «иноагента» присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг — «иноагент»! Мой любимый , который был в телевизоре, теперь он ушел в партизаны, тоже «иноагент»! И вся страна любуется этим. Он никогда нас — «Дождь» — не обманывает. Это наш «Дождь», наша «Медуза».

Самое главное, я хочу сказать, — это наш « »! Ну что же это такое! (аплодисменты) Вот простите, я… Мне негде это сказать. Но тут сидят люди театра, и я знаю, что мы понимаем друг друга. То, что «Мемориал», — шпион, «иноагент»…

И то, что петрозаводский глава «Мемориала» — Юрий Алексеевич Дмитриев. Пятый год над ним издеваются, пятый год. То 13 лет дают, теперь 15. За то, что он восстанавливал имена расстрелянных во время большого террора. Расстрелянных ни за что ни про что. Имена тысяч людей, которые похоронены в Сандармохе. Это герой, герой нашего времени. И мы всей страной смотрим, как пятый год мучают этого человека. И сейчас сажают на 15 лет. Вот это к вопросу о том и вообще на тему: быть или не быть? Вот в чем вопрос. Спасибо!

Лия Ахеджакова — в поддержку «Дождя», «Медузы» и «Мемориала» Meduza

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