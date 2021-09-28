СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов из России. Он написал явку с повинной

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Поисково-спасательные работы на Эльбрусе 24 сентября 2021 года МЧС России / EPA / Scanpix / LETA

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии сообщил, что задержал организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов из разных регионов России. Baza уточняет, что задержан бизнесмен из Петербурга Денис Алимов, владелец и старший гид пятигорской компании «Elbrus.Guide», которая организовала восхождение. Сам Алимов сказал 27 сентября, что его задержали в Нальчике.

Как сообщили в Следственном комитете, Алимова допросили по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое возбудили после гибели участников восхождения. По данным Baza, он якобы сказал, что при расчете восхождения ошибся с месяцем и погодой. В СК заявили, что «организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания», после чего следователи решили его задержать. СК обратился в суд с ходатайством о его аресте.

После гибели туристов во время восхождения на Эльбрус Денис Алимов подробно рассказал журналистам, что случилось на горе, ссылаясь на слова гида, спустившего первую пострадавшую женщину. В восхождении участвовали 19 человек, в том числе четверо профессиональных альпинистов. В ночь на 23 сентября, по словам Алимова, группа вышла в сторону . «Шли ночью, потому что было погодное окно. Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант на ближайшие пять дней», — рассказал он.

Группа вышла на плато, расположенное чуть выше седловины Эльбруса, около 10 утра 23 сентября, что, по мнению Алимова, было «поздновато». Там одной из участниц восхождения стало плохо, после чего гиды решили спустить женщину назад к седловине, посчитав, что на более низкой высоте ей станет легче. Около 11 утра один из гидов Игорь Даньков и женщина начали спускаться вниз. В это время погода ухудшилась: подул сильный ветер, начался плотный снег, из-за чего видимость сократилась до полуметра. Внизу туристке стало хуже, она потеряла сознание и умерла на руках проводника. «Гид давал ей нюхать нашатырь, поил чаем. Ничего не помогало», — рассказывал Алимов.

Проводник зафиксировал погибшую женщину на тропе и несколько часов ждал возвращения группы. Игорь Даньков пытался связаться по рации со спасателями, но те не получили сигнал бедствия. Гид решил, что группа заблудилась, и начал спускаться вниз. Алимов назвал правильными действия проводника. Около 17 часов у гида появилась связь, он связался с координатором и попросил сообщить МЧС об исчезновении группы. Около 17:10 спасатели начали поиски оставшихся туристов.

Остальные участники группы, по словам пострадавших, начали спускаться вниз, когда испортилась погода: началась метель, температура опустилась до −20 градусов, а скорость ветра выросла до 40-70 метров в секунду. Альпинисты спускались в связке, но в какой-то момент один из туристов сорвался и сломал ногу, что осложнило спуск. Алимов говорил, что это оказалась фатальным: «Пока проводились манипуляции с травмированной ногой, остальные участники стали замерзать». Во время спуска двое человек потеряли сознание и умерли. Трое гидов разделили группу на три части и начали спуск. В одной из групп умерли еще двое человек, которых на носилках доставили до подъемника на высоте 3900 метров. Остальные туристы спустились вниз с гидами или спасателями МЧС.

В СК ранее говорили, что, по предварительным данным, причиной гибели пяти участников восхождения стало переохлаждение. Еще 14 человек, спасенных на горе, госпитализировали. Гиды, участвовавшие в восхождении, получили сильное обморожение, говорил Денис Алимов. По его словам, двое гидов еще находятся в больнице, остальные двое — уже дома. «Им пока ничего не предъявляют», — отметил он.

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Александр Бакланов