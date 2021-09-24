У вершины Эльбруса в метель и 20-градусный мороз потерялась группа туристов. Погибли пятеро, 14 человек удалось спасти

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Днем 23 сентября группа альпинистов из 19 человек потерялась на склоне на высоте 5400 метров. В группу входили люди старше 30 лет, приехавшие из 11 регионов России; они не были профессиональными альпинистами. Около 17:10 туристы подали сигнал о помощи из-за ухудшения погодных условий, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным службы, порывы ветра на склоне достигали 40-70 метров в секунду, шел мокрый снег, температура воздуха опускалась до −20 градусов, в пургу видимость не превышала один метр. Несколько десятков спасателей приступили к поискам пропавших людей, начиная с высоты 5000 метров.

Первоначально в МЧС говорили, что гид, сопровождавший туристов, бросил их. «Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз. Мы его встретили по дороге», — сказал ТАСС в самом начале поисков сотрудник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Организатор восхождения Денис Алимов утверждает, что в группу входили четыре альпиниста-профессионала, сопровождавшие 16 участников восхождения. По его словам, около 10 утра альпинисты вышли на плато, расположенное выше , после чего одной девушке стало плохо. Помощник гида и девушка начали спускаться к седловине, чтобы сбросить высоту, а остальная группа пошла к вершине. Один из очевидцев, гид другой группы, говорил, что альпинисты «сильно задерживались» при восхождении.

Помощник гида, помогавший спуститься девушке, рассказал, что через полчаса после расставания с группой погода ухудшилась и началась буря. «Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа [около 11-12 утра] умерла на руках у гида», — рассказал организатор восхождения. Помощник гида прождал группу до 15 часов, а когда альпинисты не спустились, связался с лагерем, начал на спускаться вниз и позвонил в МЧС.

Во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу, а в это время «погода катастрофически ухудшилась», рассказал организатор восхождения. Музыкант Дмитрий Парахин из Екатеринбурга, входивший в группу туристов, сказал E1.ru, что люди заблудились на горе. «Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз», — рассказал он.

Гиды решили разделить группу на три взвода, чтобы отделить тех, кто идет медленнее, и тех, кто идет быстрее. «По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — сказал организатор восхождения Денис Алимов. Гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы. «Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом», — добавил Алимов.

По данным МЧС, на горе погибли пять человек: четыре женщины и один мужчина. Еще 14 человек нашли живыми и спасли, спустив на поляну Азау на высоте 2300 метров, где передали медицинским работникам. 11 человек госпитализировали. Как минимум трое человек не могли спуститься самостоятельно (у одного переломы, двое находились без сознания), поэтому спасатели несли их к ратракам. Судя по списку погибших и пострадавших, который опубликовал Mash, среди пострадавших двое гидов. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести. В 2:45 ночи поисково-спасательную операцию полностью завершили. Следственное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения на Эльбрус.

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Александр Бакланов