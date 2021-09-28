Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Клетка на ферме для разведения собак в Корее Jung Yeon-je / AFP / Scanpix / LETA

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил рассмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу собачьего мяса?» — заявил Мун Чжэ Ин в ходе встречи с премьер-министром страны Ким Бу Гемом, которая была посвящена недавно принятым поправкам об организованной системе ухода за брошенными домашними животными.

Никаких деталей возможного запрета на употребление собачьего мяса, а также собственного отношения к этому вопросу Мун Чжэ Ин, владеющий несколькими собаками, не раскрыл.

Как отмечает «Ренхап», вопрос о собачьем мясе является одним из наиболее обсуждаемых в южнокорейском обществе в последние годы. Молодые люди все чаще заводят собак в качестве домашних животных — и все большая часть молодежи считает ненормальным употреблять их в пищу. Но многие по-прежнему придерживаются обратной точки зрения; также есть мнение, что традиционный суп из собачатины полезен для здоровья.

Опрос общественного мнения, проведенный Nielsen в 2020 году, показал, что 84% жителей Южной Кореи никогда не ели собачье мясо и не планируют делать это в будущем; в то же время лишь 59% считают, что на торговлю им нужно наложить запрет (в 2017 году таких людей было всего 24%). Политики тоже высказываются на эту тему по-разному — в то время как Ли Чжэ Мен, наиболее вероятный кандидат на следующих президентских выборах от правящей партии, обещает добиваться запрета на употребление мяса собак, лидер оппозиции Юн Сок Ель подчеркивает, что это должно остаться вопросом личного выбора каждого жителя страны.

С юридической точки зрения забой собак на мясо фактически находится в серой зоне. Формально он не запрещен (действующий в стране закон о защите животных называет преступлением лишь их «жестокое убийство»). Более того, в отличие от коров, свиней или птиц собаки не относятся к домашнему скоту, прямо предназначенному для употребления в пищу, поэтому к ним не применяются правила гуманного убоя на мясо. С другой стороны, по этой причине в 2018 году зоозащитникам удалось через суд добиться закрытия крупной фермы по убою собак — в судебном решении подчеркивалось, что убивать собак без причины нельзя.

По данным зоозащитников, в Южной Корее ежегодно для употребления в пищу убивают от 700 тысяч до миллиона собак. В общей сложности в стране работают более 20 тысяч предприятий по их убою. Сами заводчики собак при этом утверждают, что на убой выращиваются специальные породы, которые очень сильно отличаются от домашних животных.

Читайте также

Канадская фигуристка спасает собак, выращенных на убой в Корее. Одну она оставила себе, другой найдет новую семью

Читайте также

Канадская фигуристка спасает собак, выращенных на убой в Корее. Одну она оставила себе, другой найдет новую семью

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Григорий Левченко