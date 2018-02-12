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Канадская фигуристка спасает собак, выращенных на убой в Корее. Одну она оставила себе, другой найдет новую семью

Meduza
11:54, 12 февраля 2018
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Канадская фигуристка Меган Дюамель, завоевавшая золото в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане, спасла собаку, которую выращивали на убой.

Спасенное животное Дюамель отвезет в Канаду. Организация Free Korean Dogs, которая занимается спасением собак с корейских ферм, обещала подготовить все необходимые для перелета документы. В Канаде животному найдут новых хозяев — Дюамель не сможет оставить его себе, так как у нее уже есть две собаки и кошка.

В прошлом году Дюамель привезла из Кореи двух собак: Му-тае и Сару. По словам фигуристки, таксу Му-тае спасли с фермы буддийские монахи, некоторое время он жил при храме. «Он любил сидеть с монахами, пока они занимались медитацией и йогой. Я тогда подумала: „Боже, наверное у этой собаки какая-то особая энергетика“», — рассказала Дюамель. Фигуристка оставила Му-тае себе, а Сару передала другой канадской семье.

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Также у спортсменки живет еще один пес — Тео. Его Дюамель взяла из приюта. Кажется, Тео и Му-тае отлично поладили друг с другом.

После Олимпиады Дюамель планирует задержаться в Корее и попробовать закрыть несколько собачьих ферм. Фигуристка надеется, что другие спортсмены последуют ее примеру.

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