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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир NTB Scanpix / Reuters / Scanpix / LETA

Предварительные результаты парламентских выборов в Исландии сделали ее первой страной в Европе, где женщины получили большинство депутатских мест. Однако в результате пересчета голосов оказалось, что большинство мандатов в итоге достанется мужчинам.

Согласно первоначальным результатам, женщины получали 33 кресла в 63-местном однопалатном парламенте страны. Однако из-за слишком маленького разрыва в голосах между Пиратской партией и Партией возрождения в Северо-западном избирательном округе избирком пересчитал голоса — и это привело к перераспределению пяти мандатов. В итоге у женщин в парламенте осталось только 30 мест.

В предыдущем созыве парламента у женщин было 24 места. С 30 депутатами-женщинами Исландия стала лидером в Европе по представительству женщин в парламентах — с 48% страна обгонит Швецию (47%) и Финляндию (46%).

Исландия — мировой лидер в вопросах равенства полов, она уже 12 лет подряд занимает первое место в соответствующем рейтинге Всемирного экономического форума. Еще в 1961 году в стране был принят первый в мире закон, гарантирующий одинаковую оплату труда для мужчин и женщин. В 1980 году президентом Исландии избрали женщину — это тоже произошло в мировой истории.

В мире сейчас есть только три страны, в парламентах которых женщин больше, чем мужчин — это Руанда, Куба и Никарагуа. В Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах мужчины и женщины представлены поровну. В среднем по миру женщины занимают лишь около четверти мест в парламентах. В России в завершающей работу Госдуме седьмого созыва заседают лишь 16% женщин.

Результаты выборов в Исландии пока не опубликованы на официальном сайте избирательной комиссии и все еще могут поменяться. Движение левых зеленых вечером 26 сентября направило официальный запрос в комиссию с требованием пересчитать голоса в Южном избирательном округе — разрыв между кандидатами от Движения левых зеленых и Центристской партии там составил лишь несколько голосов.

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