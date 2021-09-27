«Макдоналдс» во Франции начал продавать водопроводную воду по 2,3 евро за пол-литра Компания объяснила это заботой об экологии

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McDonaldʼs

Корпорация «Макдоналдс» во Франции отказалась от продажи бутилированной воды и начала вместо нее продавать воду в картонных стаканчиках.

Раньше в ресторанах «Макдоналдс» во Франции продавалась минеральная вода «Evian» и «Badoit» от компании Danone в пластиковых бутылках. Но теперь в заведениях сети можно купить лишь воду «Eau by McDo». Она продается в фирменных картонных стаканчиках «Макдоналдс» и стоит 1,7 евро за 250 миллилитров и 2,3 евро за 500 миллилитров.

«Макдоналдс» объявил об отказе от продажи бутилированной воды во Франции еще весной 2021 года. Сеть отметила, что Франция стала первой страной, где внедрена новая политика. Она обусловлена желанием отказаться от использования пластиковых бутылок и позволит избежать более тысячи тонн пластиковых отходов, заявили в «Макдоналдс».

Однако французские издания Le Monde и France Info сообщили со ссылкой на работников «Макдоналдс», что вместо минеральной воды «Evian» и «Badoit» в ресторанах сети стали продавать обычную воду из-под крана, отфильтрованную несколько раз.

Заместитель мэра Парижа, отвечающий за городское водоснабжение Дан Лер отметил, что стоимость водопроводной воды в Париже составляет 0,003 евро за литр, а стоимость воды «Eau by McDo» — за литр. «Расчеты не радуют», — отметил чиновник.

«С юридической точки зрения это, вероятно, не афера. Но по сути это оскорбительно», — заявил представитель французской Национальной ассоциации потребителей и пользователей Франсуа Карлье.

В свою очередь в «Макдоналдс» заявили, что стоимость «Eau by McDo» обусловлена тем, что возможность предлагать клиентам «очищенную на 99,99%» воду требует инвестиций. Представители компании добавили, что продают настолько же хорошо отфильтрованную воду, которую используют повара в ресторанах. Опрос клиентов показал, что 90% из них довольны этой водой, добавили в «Макдоналдс».

Как напоминает «Коммерсант», в 2004 году с похожим скандалом столкнулась корпорация Coca-Cola. Она вывела на британский рынок бутилированную воду марки Dasani. Возмущение потребителей вызвало то, что это была очищенная водопроводная вода, в то время как большинство других марок питьевой воды, представленных на британском рынке, предлагали воду из природных источников.

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