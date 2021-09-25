ВОЗ впервые за 15 лет ужесточила рекомендации по качеству воздуха От его загрязнения умирают семь миллионов человек в год. Это сравнимо со смертностью от курения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Stephen Ellaway / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые «Руководящие принципы по качеству воздуха», в которых оцениваются предельные концентрации загрязняющих веществ, опасные для здоровья человека. Этот документ не обновляли с 2005 года.

При разработке рекомендаций авторы изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Главный вывод — вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ, чем считалось ранее. По итогам исследования ВОЗ предложила новые целевые показатели качества воздуха, скорректировав почти все предельные значения по основным загрязнителям.

Из всех видов загрязнения в докладе речь, прежде всего, идет о твердых частицах: тонкодисперсных (PM₂,₅, диаметр — менее 2,5 микрометра) и крупнодисперсных (PM₁₀, диаметр — менее 10 микрометров). Для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров. Это мельчайшая пыль, которая образуется на стройках, автомобильных трассах и промышленных предприятиях, при сжигании угля. По составу частицы могут сильно различаться.

В своих новых рекомендациях ВОЗ снизила среднегодовой безопасный уровень концентрации в воздухе частиц PM₂,₅ в два раза, а частиц PM₁₀ — на четверть. Кроме того, в четыре раза понижен допустимый уровень содержания в воздухе двуокиси азота, которую, в частности, выбрасывают в атмосферу дизельные двигатели.

От загрязнения воздуха ежегодно умирают миллионы людей, особенно в бедных странах

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно загрязнение воздуха приводит к более чем семи миллионам преждевременных смертей по всему миру (это сопоставимо с количеством смертей от курения). По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но в наибольшей степени от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.

У детей загрязнение воздуха может вызывать нарушение развития и функций легких, респираторные инфекции, обострения астмы, говорится на сайте организации. Среди наиболее распространенных причин смерти, вызванных загрязнением воздуха у взрослых, называют ишемическую болезнь сердца и инсульт.

Мельчайшие твердые частицы способны проникать глубоко в легкие и кровь, вызывая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. По данным ВОЗ, в 2019 году более 90% населения Земли проживало в районах, где концентрация этих частиц превышала рекомендованные значения.

Читайте также

Грязный воздух — это очень опасно? А для беременных? 8 карточек

По результатам экспресс-анализа возможных сценариев, проведенного специалистами ВОЗ, во всем мире можно было бы предотвратить почти 80% смертей, связанных с воздействием частиц PM₂,₅, за счет снижения текущего уровня загрязнения до рекомендованного.

В новых рекомендациях ВОЗ также акцентируется внимание на экономических последствиях загрязнения воздуха: от затрат на здравоохранение до издержек, обусловленных ущербом для сельского хозяйства и инфраструктуры. В 2013 году 5,5 миллиона смертей от болезней, связанных с загрязнением, обошлись мировой экономике примерно в 225 миллиардов долларов потерянных трудовых доходов.

Загрязнение воздуха — одина из основных причин смерти (факторов риска) в мире. Оно уступает только высокому давлению, высокому сахару крови (гипергликеми) и курению. Приведенные оценки сделаны еще без учета новых данных ВОЗ.

У рекомендаций ВОЗ нет обязательной юридической силы

«Руководящие принципы по качеству воздуха» не обязывают правительства стран мира предпринимать какие-либо меры. Это актуальная справочная информация, которую можно использовать для оценки негативного воздействия загрязненного воздуха, заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. «Следующий шаг для политиков во всем мире — использовать эти принципы для разработки программ, направленных на снижение неприемлемого ущерба для здоровья людей», — добавил он.

В своем информационном бюллетене ВОЗ приводит примеры успешных мер по улучшению качества воздуха. Среди них — поддержка более чистого транспорта и промышленных технологий, строительство энергоэффективного жилья, использование топлива с низкими выбросами и энергии из возобновляемых источников, уменьшение количества отходов, а также развитие методов их утилизации.

Проблема загрязнения воздуха, по словам экспертов, тесно связана с проблемой глобального потепления. Воздух во многом загрязняют те же источники, которые вызывают климатические изменения, отметила технический руководитель по разработке руководящих принципов ВОЗ Дорота Яросинска. В основном, речь идет о сжигании ископаемых видов топлива. «Попытки улучшить качество воздуха помогут смягчить климатические изменения. И наоборот — попытки смягчить климатические изменения приведут к улучшению качества воздуха», — сказала Яросинска.

Читайте также

Многие изменения климата уже необратимы. Но дальше может быть еще хуже ООН опубликовала 1300-страничный доклад о глобальном потеплении — вот его выводы

Читайте также

Многие изменения климата уже необратимы. Но дальше может быть еще хуже ООН опубликовала 1300-страничный доклад о глобальном потеплении — вот его выводы

Ольга Морозова