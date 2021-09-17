В интернете появились (абсолютно кринжовые) предвыборные ролики про секс. Их смысл: старое лучше нового, один мужчина лучше многих, а Путин красавчик «Фонтанка» рассказала, кто в них снимался

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Петербургское издание «Фонтанка» обратило внимание на несколько провокационных предвыборных роликов, которые появились в интернете незадолго до выборов 17-19 сентября. В них присутствует мат, они эксплуатируют тему секса и намекают на то, что сменяемость власти до добра не доводит, а президент России Владимир Путин по-прежнему имеет высокий уровень поддержки в обществе. «Фонтанка» не выяснила, кто заказал и придумал большинство этих роликов, но рассказала, кто в них снимался.

«Давай только не наугад» — «Да какая разница! Главное, что-нибудь новое»

Эти ролики, как пишет «Фонтанка», вызвали наибольший резонанс. Их герои — безымянный молодой человек и девушка по имени Лена, которая постоянно предлагает ему попробовать «что-то новое»: сексуальную практику, метод лечения или способ провести свободное время. Каждый раз это заканчивается плохо для партнера Лены, и он ругается на девушку матом.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Как выяснила «Фонтанка», роль молодого человека играет актер театра «Мастерская Брусникина» Даниил Газизуллин. Он также занят в спектакле «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в Театре на Бронной. Кроме этого, Газизуллин сыграл эпизодическую роль в сериале «Ищейка 3» и озвучил одного из персонажей фильма «Легенда о Зеленом рыцаре».

Роль девушки Лены исполнила актриса Кристина Строителева (Вайнас), пишет «Фонтанка». Она играла в «Ералаше» и кинофильме «Поездатый Новый год» и появлялась в эпизодических ролях в сериалах «Кухня» и «СашаТаня». Кроме того, в 2018 году Строителева снялась в агитационном ролике мэра Москвы Сергея Собянина, который переизбирался на очередной срок.

Кто снял эти ролики и по чьему заказу, неясно. «Материал отсняли за 12 часов. Кто заказчик — я не знаю, я никакие детали вам сообщать не имею права, — сказала «Фонтанке» агент Кристины Строителевой Татьяна Передерий.

«Голосуй за проверенных членов!»

Сюжет другого ролика представляет собой разговор трех подруг, одна из них в свадебной фате. «За то, что у тебя больше никогда не будет секса ни с кем, кроме Чувашкина. Так что — не чокаясь!» — говорит ей подруга. Затем девушки начинают обсуждать, стоит ли менять сексуальных партнеров. «Секс со знакомым мужчиной — это же лучшее… Он знает, что ты любишь, где, знает все твои точечки», — говорит в итоге невеста.

«Единая Россия знает, как и где сделать вам приятное. Голосуй за проверенных членов!» — говорит закадровый голос в конце ролика. В это время в кадре появляются портреты главы Минобороны Сергея Шойгу, главы МИДа Сергея Лаврова и главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко — лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Роль девушки в фате сыграла студентка ГИТИСа Валерия Столбикова. В ее портфолио значится только роль ведущей телепрограммы «Детский час». Роль ее подруги, предлагавшей выпить, не чокаясь, исполнила выпускница Хабаровского института искусств Аиша Мещерякова, которая снималась в одном из выпусков шоу «Дела судебные. Битва за будущее» на телеканале «Мир».

Мещерякова заявила «Фонтанке», что не знает заказчика и распространителя ролика, а свой гонорар разглашать не будет. Но издание нашло объявление о поиске девушки на роль третьей героини ролика — «подруги-хипстера». Заплатить за съемки в этом амплуа обещали 16 тысяч рублей.

«Ты задеваешь меня за живое. Пойдем сейчас?»

В еще одном ролике, который упоминает «Фонтанка», героиня под перепевку композиции «Все, что тебя касается» группы «Звери» приводит домой мужчину и начинает раздеваться. В следующем кадре она дотрагивается до фото президента России Владимира Путина и говорит: «Ты задеваешь меня за живое. Пойдем сейчас?». Затем в кадре появляется заставка с датами выборов.

Сделаем это по-быстрому Agwe Agency

Видео сняло коммуникационное агентство Agwe.pro. На своем сайте оно предлагает «классический набор [услуг]: от реализации общественных и политических интернет-проектов и сопровождения выборных кампаний в сети до тщательного преследования ваших оппонентов в интернете». В его портфолио всего несколько работ, среди которых ролик в поддержку «Справедливой России».

Ролик снимали в Чебоксарах, главную роль в нем сыграла местная актриса и инстаграм-модель Анастасия Крылова. «Это не заказ со стороны, собственная инициатива. <…> Хотели «зацепить» лояльную и нелояльную аудитории. Реакция в соцсетях наши ожидания оправдала», — заявил «Фонтанке» руководитель Agwe.pro Андрей Таштимиров.

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