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Анастасия Васильева 6 апреля у колонии во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный Евгений Фельдман / «Медуза»

Глава Анастасия Васильева объявила о разрыве с . Она написала пост в фейсбуке, в котором попросила больше не ассоциировать профсоюз с фондом, заявив, что «менеджеры ФБК» использовали «Альянс врачей» в своих интересах. «[Как] только нужда в нас пропала — про нас забыли», — написала Васильева.

Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [бывшего главы Леонида] Волкова, [бывшего директора ФБК Ивана] Жданова, [бывшей главы отдела расследований ФБК Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит.

Пользователи фейсбука в комментариях первоначально предположили, что аккаунт Васильевой мог быть взломан, однако ее пресс-секретарь подтвердила «Медузе», что пост написала именно глава «Альянса врачей». Пресс-секретарь отказалась от дальнейших комментариев.

Васильева заявила, что «Альянс врачей» продолжит работу. «Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается», — написала она. Участник профсоюза на условиях анонимности в беседе с «Медузой» назвал действия Васильевой «вынужденным и очень трудным решением», добавив, что официальных комментариев от организации не будет.

Иван Жданов связал пост Васильевой с предстоящими выборами. Он выразил уверенность, что появление поста накануне первого дня голосования «достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель». При этом Жданов сказал, что ему известно о том, что в последнее время «жизнь Анастасии разными способами превратили в самый настоящий ад». «Если вы думали, что мы еще не в Беларуси, то зря», — добавил он и отметил, что «никому никогда не желает оказаться в такой ситуации», в какой находится Васильева. Жданов в комментарии «Медузе» отказался уточнить, что именно имел в виду. Он сказал, что «написал все, что мог написать».

Васильева является обвиняемой по «санитарному делу». Сейчас она остается единственной фигуранткой дела, которой еще не вынесен приговор. Изначально по «санитарному делу» проходили десять человек, однако расследование в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса было прекращено вскоре после того, как он объявил, что не будет участвовать в выборах. Еще восемь человек уже получили приговоры: брат Алексея Навального Олег — год условного срока, — от года до полутора лет ограничения свободы.

Пост Васильевой вышел на следующий день после того, как соратники Навального опубликовали список кандидатов . Власти России активно борются с проектом — в начале сентября суд обязал «Яндекс» и Google убрать словосочетание «умное голосование» из поисковой выдачи по иску компании, недавно зарегистрировавшей одноименный товарный знак (эта компания занимается продажей овечьей шерсти), а Роскомнадзор потребовал от Google и Apple убрать приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» из магазинов приложений, пригрозив им санкциями за «вмешательство в выборы». Вечером 15 сентября операторы связи на несколько часов блокировали доступ к сервису Google Docs, где незадолго до этого были выложены списки «Умного голосования».

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