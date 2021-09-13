«Только легенды поймут» Даниил Медведев отпраздновал победу на US Open, исполнив «мертвую рыбу» из FIFA

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Даниил Медведев на корте сразу после победы на US Open 2021 Michael Nagle / Xinhua / ZUMA / Scanpix / LETA

12 сентября Даниил Медведев сотворил историю: 25-летний теннисист впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США по теннису 2021 года. Он всего лишь третий россиянин, которому удалось завоевать титул на мужском турнире «Большого шлема» (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина).

Более того, в финале US Open Медведев обыграл самого Новака Джоковича, первую ракетку мира, который до этого подряд выигрывал на Australian Open, «Ролан Гарросе» и Уимблдоне и мог стать первым с 1969 года обладателем всех четырех титулов «Большого шлема» в одном сезоне. В Нью-Йорке Медведев разгромил серба в трех сетах: 6:4, 6:4, 6:4.

Эту историческую победу россиянин отпраздновал тоже весьма легендарно: сразу после матчбола он внезапно упал левым боком на корт и высунул язык. Хотя обычно не проявляет эмоций и встречает победы с каменным лицом.

Вот как это было:

На церемонии награждения Медведев объяснил, что все это значило. «Только легенды поймут, что я сделал в самом конце. Это было L2 + Left», — сказал россиянин.

Пояснение для не-легенд. L2 + Left — это комбинация кнопок на геймпаде для PlayStation. Если нажать ее в футбольном симуляторе FIFA, то игрок, забивший гол, отпразднует победу ровно таким же падением на поле, которое исполнил Медведев.

В игровом мире этот трюк называют dead fish («мертвая рыба») или brick fall («падение кирпича»). Многие футболисты и обычные геймеры ранее неоднократно повторяли «мертвую рыбу» в реальной жизни. Теперь дошла очередь до Даниила Медведева, который никогда не скрывал, что является большим фанатом FIFA.

«Мертвая рыба» в FIFA

А мы говорили, что Медведев лучший, еще два года назад!

Россиянин Даниил Медведев — лучший теннисист мира прямо сейчас Свои успехи он называет возмутительными, а технику — любительской

А мы говорили, что Медведев лучший, еще два года назад!

Россиянин Даниил Медведев — лучший теннисист мира прямо сейчас Свои успехи он называет возмутительными, а технику — любительской

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой