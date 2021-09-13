Даниил Медведев впервые выиграл турнир «Большого шлема». В финале US Open он победил Новака Джоковича

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Россиянин Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном матче турнира, проходившего в Нью-Йорке, он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для 25-летнего россиянина это первая победа на турнирах «Большого шлема». Сейчас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает второе место.

Медведев стал третьим в истории россиянином, выигравшим мужской турнир «Большого шлема». До него это дважды удавалось Евгению Кафельникову («Ролан Гаррос» 1996 года и Australian Open 1999 года) и Марату Сафину (US Open 2000 года и Australian Open 2005 года).

34-летний Джокович в случае победы на нынешнем US Open мог стать рекордсменом по числу выигранных турниров «Большого шлема». Сейчас на его счету 20 титулов, как у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Кроме того, серб мог оказаться первым с 1969 года победителем всех четырех турниров «Большого шлема» в одном сезоне. В 2021 году Джокович выиграл на Australian Open, «Ролан Гарросе» и Уимблдоне.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой