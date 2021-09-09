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Александр Каунас / Коммерсантъ

Глава казахстанской ракетно-космической компании (РКК) «Байконур» Даурен Муса отказался передавать в Россию второй летный экземпляр советского космического корабля «Буран», который сейчас хранится в ангаре на космодроме Байконур в Казахстане. «Хотят забрать, но кто им отдаст?» — написал Муса в фейсбуке.

«Буран» — советский многоразовый орбитальный ракетоплан, разработанный в 1980-х годах НПО «Молния». Всего было изготовлено два летных экземпляра корабля и ряд макетов. Свой первый и единственный космический полет «Буран» совершил в 1988 году. В 1993 году программа «Энергия — Буран» была официально закрыта.

В дальнейшем оба летных экземпляра «Бурана» и как минимум один макет корабля хранились на космодроме Байконур. Они были на балансе совместного российского-казахстанского предприятия КРИСП «Аэлита», которое позднее было переименовано в РКК «Байконур». Со стороны России его учредила РКК «Энергия», со стороны Казахстана — государственная структура «Инфракос».

РКК «Энергия» продала 49,5% акций РКК «Байконур» за 89 тысяч рублей. В итоге он стал владельцем 80% акций, еще 20% осталось у «Инфракос». С 2017 года налоговые отчисления РКК «Байконур» были нулевыми. В 2019 году Комитет госимущества Казахстана потребовал признать продажу акций предприятия Мусе незаконной и вернуть «Бураны» государству. Суд отказался удовлетворить иск.

Первый летный экземпляр «Бурана» — тот самый, который летал в космос, — был разрушен в 2002 году при обрушении кровли в ангаре. Второй летный экземпляр, а также один из макетов продолжали храниться на Байконуре, постепенно разрушаясь. В мае 2021 года стало известно, что в ангар проникли петербургские художники из команды DobroCrew, которые оставили на ракетопланах надписи «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Они заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к плохому состоянию «Буранов».

После инцидента «Роскосмос» предложил передать «Бураны» в один из музеев космонавтики. До этого, в ноябре 2020 года, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин писал в твиттере, что хотел купить последний летный экземпляр корабля, но не нашел владельца. «Оставшийся „Буран“ принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела», — заявил он. Даурен Муса ответил ему, что ракетопланы — собственность РКК «Байконур». «Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история», — заметил он.

Тогда же Муса сказал, что готов к обсуждению продажи «Буранов», но не назвал цену. «Если бы у меня было намерение только продать и заработать денег, я бы продал еще 10 лет назад», — подчеркнул он. При этом казахстанское издание «Курсив» обнаружило, что макет «Бурана» все-таки пытались продать. Судя по финансовой отчетности РКК «Буран» за 2014 год, сумма сделки составила 1,3 миллиона тенге (220 тысяч российских рублей по нынешнему курсу), но покупатель позднее вернул корабль. Летный экземпляр «Бурана» в 2004 году оценили в 1,35 миллиона тенге (230 тысяч рублей по нынешнему курсу), писал «Курсив».

В начале сентября 2021 года НПО «Молния», разработавшее «Буран», сообщило о планах перевезти летный экземпляр корабля в Россию. «Целью поездки стал осмотр орбитального корабля „Буран“ и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны», — цитировал сообщение НПО «Молния» «Интерфакс».

Муса отреагировал на эту новость резким постом в фейсбуке, из которого можно сделать вывод, что вывоз «Бурана» с ним не согласовали. «Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать „Буран“ государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства. Вывозить имущество другой страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда », — написал он.

«Понимаете, год 60-летия полета Гагарина в космос уже завершается, а никакими достижениями российская промышленность, колоссально финансируемая народными деньгами, похвастать не может. Остается только ухватиться за брошенные в спешке ими же 30 лет назад недостроенные макеты. Которые принадлежат АО „РКК Байконур“», — добавил Муса.

Рогозин ответил бизнесмену, что тот несет личную ответственность за состояние «Буранов», но не предпринял ничего для их надлежащего хранения. Рогозин выразил надежду, что власти Казахстана конфискуют у Мусы корабли.

Дальнейшее пребывание обоих «Буранов»… в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой Вы ничего не соображаете, а оценить риски Вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин. <…> С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге «Бураны» обретут более заботливого хозяина или заставят Вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Ольга Корелина