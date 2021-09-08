Все думают о ковиде, но глобальное потепление тоже очень плохо влияет на здоровье людей. И действовать нужно уже сейчас Обращение редакторов ведущих мировых медицинских журналов — коротко
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В начале сентября редакторы более 200 медицинских научных журналов выпустили совместное заявление, в котором призвали обратить внимание на влияние глобального потепления на здоровье людей. Мы публикуем краткий пересказ этого обращения.
Чтобы глобальная средняя температура выросла меньше чем на 1,5 °C, нужны экстренные меры. Иначе вред будет катастрофическим и необратимым. Действовать нужно сейчас и не ждать, когда закончится пандемия ковида. Изменения должны быть фундаментальными.
Не существует такого повышения температуры, которое было бы безопасным. За последние 20 лет на 50% выросло число людей старше 65 лет, которые умерли из-за жары. Более высокая температура приводит к большему числу случаев обезвоживания, ухудшения работы почек, злокачественных новообразований кожи, тропических инфекций, плохого психологического состояния, осложнений беременности, аллергии, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Больше всего страдают наиболее уязвимые группы людей, в частности, дети, люди старшего возраста, бедные люди.
Из-за глобального потепления уменьшается и урожай, что мешает борьбе с недоеданием. Разрушенные экосистемы увеличивают риск возникновения новых пандемий.
Разные правительства и компании ставят амбициозные цели по улучшению ситуации, но пока не вполне ясно, как их планируют достигать. В некоторых случаях заявленные цели уже не были вовремя достигнуты. Кроме того, авторитетные специалисты говорят, что рост температуры больше чем на 1,5 °C неизбежен, и это очень беспокоит.
Каждая страна должна бороться с глобальным потеплением в той мере, в которой несет за него ответственность. При этом нужно учитывать реальные возможности. Более благополучные страны должны действовать быстрее и помогать странам, которые находятся в более тяжелой ситуации. Также усилия необходимо направить на восстановление биоразнообразия и природы в целом.
Замена технологий на более чистые — недостаточная мера. Правительства должны добиваться изменений в транспортной системе, в устройстве городов, в том, как производится и распространяется еда, куда направляются инвестиционные потоки, как устроены системы здравоохранения. В мировом масштабе усилия отдельных игроков должны быть скоординированы, и введение новых технологий не должно вести к большему поражению окружающей среды и эксплуатации людей.
Деньги, направленные на борьбу с экологическим кризисом, нужно в равной доле направить на смягчение имеющихся последствий и адаптацию к будущим. В частности, нужно сделать устойчивее систему здравоохранения. Очевидно, что это повлияет и на лечение болезней.